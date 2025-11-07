Los Premis Literaris Ciutat d'Alzira rinden homenaje a los voluntarios de la dana La gala también ha servido para celebrar los 40 años de la editorial alcireña Bromera y los galardonados han sido Carme Cardona, Eusebi Ayensa y Joan Carles Ventura, entre otros

Redacción Alzira Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:16

La edición de 2025 de los Premis Literaris Ciutat d'Alzira ha estado marcada por el aniversario de la dana y la reivindicación de la situación del sector cultural un año después de la tragedia. También ha habido espacio para la celebración del 40 aniversario de Bromera, organizador principal, junto con el Ayuntamiento de Alzira, del evento. Con 37 ediciones ininterrumpidas, los PLCA se han consolidado como referente y termómetro de la creación literaria en nuestro territorio y se han convertido en una de las convocatorias con más dotación y diversidad de categorías: 74.000 euros repartidos en ocho modalidades, con publicación garantizada de las obras premiadas.

La escritora Carme Cardona ha ganado el Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira con 'Les síl·labes del teu nom', un true crime a la valenciana con pulso de género negro y mirada crítica sobre la Valencia actual. Por su parte, el Premi d'Assaig ha sido para Eusebi Ayensa con 'Per què Grècia, avui?', una obra que reivindica la vigencia de la Grecia moderna y clasica en la cultura contemporánea con erudición y lucidez. Teresa Broseta ha sido la ganadora del Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre con 'El monstre del Cocudoboco', una aventura pirata que destaca por la imaginación y el juego con el lenguaje que pone en valor la cooperación y la inclusión. El Premi de Teatre Palanca i Roca ha sido para Josep Julien i Ros con 'Totes les flors', pieza de gran potencia dramatúrgica protagonizada por dos mujeres que juega con la ambigüedad e indaga en la intimidad, la violencia y la culpa colectiva.

El resto de premios que se han dado a conocer durante la gala literaria de Alzira han sido el III Premi Carme Miquel de Narrativa Juvenil, que ha galardonado a la obra 'Realitat viral, de Joan Carles Ventura', una novela de misterio sobre la cara oscura de internet. La sorpresa ha sido que el Premi Internacional Enric Solbes d'Àlbum Il·lustrat, se ha quedado desierto al considerar el jurado que los originales no tenían calidad suficiente.

El Premi de Poesia Ibn Hafaja ha reconocido 'La impermanència de l'ésser', de Maria Carme Arnau, poemario musical y riguroso que explora la espiritualidad o la memoria.

Finalmente, el Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, ha sido para la obra 'Alicia y Benito contra Eva. Un recorrido por los secretos de la criptografía', de José Nicanor Alonso Álvarez y Miguel Ángel Mirás Calvo, una obra didàctica que acerca la criptografí con relatos de alto valor simbólico. Además, el jurado ha decidido declarar como a finalista 'Ecos de l'univers violent', de Manel Perucho Pla.

«Libros contra el odio»

La gala de los Premis Literaris Ciutat d'Alzira ha empezado a las 20.10 horas con un sentido homenaje a las víctimas de la dana y a los voluntarios. En este acto se ha reivindicado el sector cultural valenciano como eje vertebrador y transformador de la sociedad y se han denunciado la confrontación y los ataques a la lengua.

Buena parte del protagonismo de la noche ha sido también para Bromera, que se encuentra inmersa en la celebración de su 40 aniversario. Un año después de la dana, y a la espera todavía de la resolución del Consorcio en relación a los más de 300.000 ejemplares perdidos, la editorial valenciana ha decidido plantar cara y poner en valor el gran trabajo que realiza todo el sector. Sandra Capsir, subdirectora del grupo, ha querido destacar que «tenemos muy claro de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Seguiremos siendo una editorial que deja huella en la sociedad valenciana y que potencia los valores que un día dieron sentido a su creación. Porque si algo hemos aprendido en estos 40 años es que la cultura no se rinde. Que la lengua no se negocia. Y que los libros son la mejor trinchera contra el odio y la ignorancia».

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha destacado la gran calidad de todos los galardonados de esta edición y ha asegurado que «este nivel aporta mucho valor tanto a los premios como a la ciudad, a la cultura y a la lengua».