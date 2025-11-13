El PP de Xàtiva: «Los presupuestos municipales para 2026 son los más perjudiciales de la última década» Los populares aseguran que el equipo de gobierno «se ha quedado sin ideas» y critican el endeudamiento del Ayunamiento y la partida inversora | El gobierno local asegura que exigirá al nuevo president de la Generalitat las inversiones pendientes con el municipio

El Partido Popular de Xátiva ha asegura que el presupuesto presentado por el equipo de gobierno para el próximo año «son los más perjudiciales de la última década», al situar a la ciudad en un escenario de «endeudamiento histórico, subidas fiscales, incremento de multas, aumento del gasto político y un retroceso evidente en inversiones».

El portavoz del PP, Marcos Sanchis, afirma que «Xàtiva está hipotecada hasta 2038. Cada año piden un préstamo nuevo porque no saben gestionar. Su modelo es simple: más impuestos, más deuda y menos inversiones».

Los populares critican que las inversiones previstas para 2026 «se limitan a pequeñas actuaciones, reposiciones y reparaciones, sin ningún proyecto transformador ni mejoras relevantes».«PSOE y Xàtiva Unida se han quedado sin ideas y sin modelo de ciudad. Xàtiva necesita un cambio urgente y un proyecto de futuro que devuelva la ilusión y la inversión», asegura Sanchis. También critica que no se haya incluido ninguna partida concreta para los diseminados, Bixquert y Carcaixent, ni en materia de ocupación ilegal de viviendas.

Falsedades, según el gobierno local

El alcalde, Roger Cerdà, ha contestado a las críticas del PP y ha asegurado que es falso que no sea un presupuesto inversor. «Es un presupuesto que contempla unas inversiones de 5,5 millones, sumándole a esos los 29 millones de euros que este Ayuntamiento tiene ya en marcha, estamos hablando en estos 34 millones de euros».

«De lo que no sabemos nada son de las inversiones de la Generalitat Valenciana. En este momento en el que vamos a cambiar de presidente, vamos a volver a exigirle al nuevo presidente las inversiones tan necesarias para la ciudad, como pueda ser el Palacio de Justicia, el nuevo centro de salud, la ampliación del hospital y otra cuestiones para que sean realidad en los próximos presupuestos de la Generalitat y que realmente ejerza sus competencias e invierta en nuestro municipio», ha insistido.

Asimismo, ha negado que el de Xàtiva, sea un equipo de gobierno sin ideas. «Para este presupuesto hemos recibido cero propuestas del Partido Popular, ninguna aportación. Creo que esto demuestra quién es quién no tiene ideas» y sobre la deuda ha recordado que el PP dejó endeudado el Ayuntamiento en un 110%, cuando ahora, en el peor de los casos está en el 35%.