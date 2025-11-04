Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mercado municipal de Cullera. LP

El PP de Cullera denuncia que la «falta» de gestión municipal mantiene las tres carnicerías del mercado cerradas

La instalación fue clausurada el pasado 30 de septiembre y el periodo de actuación estaba establecido en un mes

Redacción

Alzira

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:15

Comenta

El Partido Popular de Cullera ha denunciado que la «falta de gestión municipal» mantiene cerradas las tres carnicerías del mercado municipal: Carnicería Sunsi, El Pipo y Pollería Angelita. «Estos tres puestos llevan más de un mes cerrados sin que se les dé una solución, lo que les está acarreando pérdidas económicas», ha criticado el portavoz popular, Alan Martínez.

Según denuncian los propios comerciantes, ha explicado el portavoz, «el ayuntamiento ordenó el cierre el pasado 30 de septiembre sin ofrecer una fecha de reapertura, provocando que los negocios continúen cerrados, pagando y sin poder facturar».

Además, ha detallado, «los comercios afectados recibieron un comunicado del mismo ayuntamiento informando que en aproximadamente un mes la situación estaría solucionada». Sin embargo, ha destacado Martínez, «pasado este plazo, los establecimientos siguen sin poder abrir y sin ninguna respuesta concreta».

Por eso, ha lamentado «la falta de planificación y de responsabilidad de este equipo de gobierno con los vecinos de Cullera, que vuelven a pagar las consecuencias de una gestión improvisada y sin previsión». Del mismo modo, ha subrayado, «mientras los vecinos sufren las consecuencias de una mala gestión, el alcalde, Jordi Mayor, está más pendiente del teléfono móvil y de las redes sociales que de resolver los problemas del pueblo».

«El comercio local necesita soluciones, no 'likes', que al parecer es lo que más le importa al alcalde», han añadido el portavoz del PP, al tiempo que ha reclamado «una actuación inmediata para reabrir los lugares y compensar las pérdidas generadas por la inacción del gobierno local».

