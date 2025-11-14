El PP alerta que Xàtiva puede perder 2,8 millones para la reforma del Ayuntamiento por falta de planificación Las obras están en fase de adjudicación y tienen que estar finalizadas el 31 de marzo de 2026

El Partido Popular de Xàtiva advierte de que el proyecto de rehabilitación del edificio del Ayuntamiento, financiado con fondos europeos Next Generation EU incluidos en el marco del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), se encuentra en una situación de riesgo real debido a la falta de planificación del gobierno municipal.

En concreto, se podrían perder los 2.844.516,29 euros concedidos, «una de las mayores inversiones externas recibidas en los últimos años», tras la denegación de prórroga solicitada por el Ayuntamiento al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, al carecer éste de competencia para ampliar los plazos de ejecución de la actuación, fijado el 31 de marzo de 2026.

«El Ayuntamiento de Xàtiva conocía perfectamente los plazos desde hace más de dos años. Tanto la resolución provisional del 3 de abril de 2023, como la segunda resolución provisional del 26 de junio de 2023, y la resolución definitiva de julio de 2023, fijaban ya de manera expresa que la obra debía estar recepcionada sin observaciones antes del 31 de marzo de 2026. Todas estas resoluciones fueron notificadas al Ayuntamiento y, además, el propio gobierno local aceptó formalmente la ayuda», denuncian desde el PP.

«El gobierno de Roger Cerdá ha tenido más de dos años para planificar y ejecutar correctamente esta obra, y aún así ha esperado al límite para solicitar una prórroga que sabía que era imposible», señala el portavoz popular, Marcos Sanchis.

Desde el Partido Popular se recuerda que la normativa del PIREP establece el reintegro íntegro de la ayuda en caso de no finalizar la obra en plazo. Esto implica que, si el Ayuntamiento no cumple el 31 de marzo de 2026, Xàtiva deberá devolver la totalidad de

los casi tres millones de euros recibidos, con los intereses legales correspondientes. Además, el coste del proyecto, ya iniciado, quedaría sin financiación externa, lo que podría comprometer la estabilidad financiera municipal o paralizar la reforma del edificio consistorial. «Estamos ante un riesgo financiero serio», subraya Sanchis, quien exige al equipo de gobierno que informe sobre el grado de ejecución del proyecto hasta la fecha, el cronograma de los trabajos y si existe un plan específico para recuperar los retrasos.

Desde el Consistorio, el equipo de gobierno no ha querido responder a la denuncia del PP. Cabe recordar, que la licitación de las obras se encuentra en fase de adjudicación. El pasado 23 de octubre, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento propuso la adjudicación del contrato a la empresa Atil-Cobra S. A.. En la información enviada por el Consistorio, se indica que la duración estimada de las obras es de 8 meses desde su inicio.