Polinyà del Xúquer instala dos válvulas antirretorno en el río para protegerse de las inundaciones Con esta actuación se podrán canalizar las aguas recibidas en periodos de grandes lluvias como el del pasado año

A. Talavera Alzira Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:48

Los trabajos para minimizar el impacto de las inundaciones en Polinyà del Xúquer han comenzado con la instalación de dos válvulas antirretorno para la protección frente a inundaciones en el punto de alivio del sistema unitario de la red al río Júcar. Cuando estén instaladas se podrá canalizar en el municipio el agua que se recibió durante el episodio de octubre de 2024.

Esta actuación evitará una inundación en la localidad como la que sucedió durante el pasado año, forma parte de la iniciativa puesta en marcha por la Vicepresidencia segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para que los consistorios puedan agilizar la contratación de emergencia de las obras necesarias tras las riadas del pasado mes de octubre.

Las primeras actuaciones se han iniciado tras la firma del acuerdo con el Ayuntamiento de Polinyà del Xúquer, y tiene el objetivo de garantizar que infraestructuras esenciales que eviten nuevos problemas derivados de posibles lluvias intensas.

Cabe recordar que muchos ayuntamientos afectados por las inundaciones llevan meses a la espera de las subvenciones estatales, cuyo proceso se ha visto retrasado. En este contexto, la Generalitat atiende las necesidades inmediatas de los municipios, ofreciendo apoyo directo en la recuperación de infraestructuras críticas y en la gestión de recursos para la reconstrucción local.

Desde la Vicepresidencia segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio se está acompañando a los ayuntamientos durante todo el proceso, desde la planificación hasta la ejecución de las obras. Esta colaboración busca no solo reparar los daños ocasionados por la riada, sino también reforzar la resiliencia de los sistemas de alcantarillado frente a futuros episodios de lluvia, contribuyendo a la seguridad, el bienestar y la estabilidad de las comunidades afectadas.