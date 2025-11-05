Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia
Visita al lugar de la actuación. LP

Polinyà del Xúquer instala dos válvulas antirretorno en el río para protegerse de las inundaciones

Con esta actuación se podrán canalizar las aguas recibidas en periodos de grandes lluvias como el del pasado año

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:48

Comenta

Los trabajos para minimizar el impacto de las inundaciones en Polinyà del Xúquer han comenzado con la instalación de dos válvulas antirretorno para la protección frente a inundaciones en el punto de alivio del sistema unitario de la red al río Júcar. Cuando estén instaladas se podrá canalizar en el municipio el agua que se recibió durante el episodio de octubre de 2024.

Esta actuación evitará una inundación en la localidad como la que sucedió durante el pasado año, forma parte de la iniciativa puesta en marcha por la Vicepresidencia segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para que los consistorios puedan agilizar la contratación de emergencia de las obras necesarias tras las riadas del pasado mes de octubre.

Las primeras actuaciones se han iniciado tras la firma del acuerdo con el Ayuntamiento de Polinyà del Xúquer, y tiene el objetivo de garantizar que infraestructuras esenciales que eviten nuevos problemas derivados de posibles lluvias intensas.

Cabe recordar que muchos ayuntamientos afectados por las inundaciones llevan meses a la espera de las subvenciones estatales, cuyo proceso se ha visto retrasado. En este contexto, la Generalitat atiende las necesidades inmediatas de los municipios, ofreciendo apoyo directo en la recuperación de infraestructuras críticas y en la gestión de recursos para la reconstrucción local.

Desde la Vicepresidencia segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio se está acompañando a los ayuntamientos durante todo el proceso, desde la planificación hasta la ejecución de las obras. Esta colaboración busca no solo reparar los daños ocasionados por la riada, sino también reforzar la resiliencia de los sistemas de alcantarillado frente a futuros episodios de lluvia, contribuyendo a la seguridad, el bienestar y la estabilidad de las comunidades afectadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  4. 4 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  7. 7 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  8. 8

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  9. 9

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»
  10. 10

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Polinyà del Xúquer instala dos válvulas antirretorno en el río para protegerse de las inundaciones

Polinyà del Xúquer instala dos válvulas antirretorno en el río para protegerse de las inundaciones