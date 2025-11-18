El pleno aprueba el presupuesto de Xàtiva para 2026 con los votos en contra de PP y Vox Los grupos de la oposición lo consideran «poco ambicioso» y «continuista» mientras que el equipo de gobierno defiende que atiende a las necesidades actuales de la ciudad

B. González Xàtiva Martes, 18 de noviembre 2025, 22:53 Comenta Compartir

El pleno municipal de Xàtiva ha aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de Xàtiva para el ejercicio 2026, con los votos a favor del PSPV-PSOE y Xàtiva Unida, y en contra del Partido Popular como de Vox.

Este presupuesto, que ya se presentó la pasada semana, asciende a 39,63 millones de euros y contempla una partida de inversiones de 5,5 millones, de los cuales 3,9 se financiarán mediante el préstamo de inversiones y 1,4 millones procederán de la aportación municipal.

El concejal de Hacienda y portavoz del PSPV-PSOE Ignacio Reig ha defendido este presupuesto que, ha dicho «se basa en el control del gasto público y en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal, reflejando el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera», y ha añadido que se caracteriza por la «transparencia, por el equilibrio en las cuentas y por la limitación controlada del gasto corriente, que apenas se incrementa un 1,81%».

Por su parte, la portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ha remarcado que «los más de 39 millones de este año van a permitir consolidar el modelo de ciudad hacia el que queremos avanzar: más sostenible, más amable y más justa».

El portavoz del Partido Popular, Marcos Sanchis, ha manifestado que este presupuesto «es el claro ejemplo del agotamiento, la falta de ambición y de proyecto de ciudad. El peor presupuesto del peor gobierno posible, con el que solo buscan mantenerse en el gobierno sin ofrecer nada».

Un presupuesto, ha dicho que «crece a costa de subir impuestos y no de gestionar mejor» y ha apuntado que se trata del más caro de la historia puesto que el 80% de las partidas van para el gasto corriente y personal. También ha criticado que sólo se haya ejecutado el 15% del presupuesto de este año. «Xàtiva tiene un problema con ustedes. No ejecutan».

Por su parte, el portavoz de Vox, Francisco Suárez, ha reprochado que los presupuestos no ayudan a solucionar el problema de la vivienda y la ocupación, que es la principal preocupación de los ciudadanos. «¿Ustedes creen que la preocupación de los vecinos de Xàtiva es el ganador del festival MiL o si cuando llegan a casa les han entrado a robar?», ha preguntado .

Suarez también ha preguntado a los grupos que conforman el equipo de gobierno sobre sus promesas electorales, como el parking de la estación de autobuses o la escuela de hostelería en el hotel Murta. «Adolecen de una estrategia a medio y largo plazo y son continuistas», ha recalcado.

El alcalde, Roger Cerdà, ha cerrado el debate del presupuesto, subrayando que atiende a todas las necesidades actuales que tiene la ciudad, Una ciudad, ha dicho, que «que sigue creciendo en habitantes, en negocios y puestos de trabajo. Una ciudad que avanza y no deja atrás a nadie».

Al portavoz del PP le ha asegurado que «de agotamiento, nada», que el presupuesto contempla 5,5 millones en inversiones, que junto a las que ya gestiona de otras administraciones, supera los 34 millones de euros. Al respecto, ha recordado que en los dos años de gobierno de la Generalitat para Xàtiva han habido «cero inversiones nuevas». «Nada se sabe de las promesas de Mazón: el Centro de Desarrollo de Turismo de interior, el asilo y ni una mísera inversión para la red de agua potable», ha indicado y ha subrayado que todas las inversiones en ejecución de la Generalitat provienen del gobierno del Botànic y alguna, como la ampliación del Hospital Lluís Alcanyís «se las ha cargado» el gobierno de Mazón.