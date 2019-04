El II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Xàtiva busca el equilibrio en todas sus áreas Hoy se lleva a pleno para su aprobación el II Plan de Igualdad del Ayuntamiento. / lp La concejala de Igualdad, Cesca Chapí, satisfecha con el trabajo de la comisión permanente que ha revisado las acciones del I Plan BELÉN GONZÁLEZ XÀTIVA. Viernes, 26 abril 2019, 00:27

A falta de unas semanas para que finalice la presente legislatura, el Ayuntamiento de Xàtiva va a aprobar su II Plan de Igualdad, que viene a mejorar y corregir los fallos detectados del I Plan, que precisamente, se ponía en marcha al inicio de dicha legislatura.

Para ello, durante estos cuatro años, una comisión permanente, integrada por sindicatos, las concejalías de Recursos Humanos y de igualdad, así como la participación de todos los grupos políticos municipales, ha realizado un seguimiento de los obstáculos y desequilibrios que han podido causar desigualdad y discriminación entre trabajadores y trabajadoras de la administración local setabense.

Así, en este segundo Plan, que será aprobado previsiblemente por unanimidad por el pleno de la corporación que se adelante a hoy, debido a que el sábado (día habitual de su celebración) es jornada de reflexión por las elecciones generales y autonómicas, se ha revisado y actualizado el diagnóstico de la situación, las acciones previstas para mejorar la conciliación laboral, personal y familiar, el lenguaje utilizado en los documentos, los procesos de selección y características existentes para el acceso al empleo.

«Estoy muy orgullosa, porque el primer Plan no ha sido una normativa que ha estado en el cajón, sino que ha estado activa y también la comisión que ha revisado cada una de las medidas y acciones para hacer un nuevo diagnóstico que sirviera como base para elaborar este segundo Plan», ha manifestado la concejala de Igualdad, Cesca Chapí, que ha presidido y dirigido esta Comisión permanente.

Además, resalta con orgullo que Xàtiva haya sido pionera en este Plan que, cabe recordar, está obligado por ley disponer de él, pero que ha servido de modelo y de guía para otros municipios, incluso para el puesto en marcha por la Generalitat.

El II Plan de Igualdad está estructurado en 8 ámbitos como son el acceso al empleo; la clasificación profesional promoción; la formación y sensibilización en perspectiva de género; la conciliación; la comunicación y lenguaje no sexista; las retribuciones; la salud laboral y la violencia de género. Con diez objetivos concretos como son una plantilla equilibrada entre hombres y mujeres; que los procesos de acceso y promoción no penalicen a las mujeres; sensibilización y formación en igualdad; conciliación y corresponsabilidad; garantizar un lenguaje no sexista en las comunicaciones internas y externas del Ayuntamiento; políticas de salud con una perspectiva de género y difundir los derechos legales para las mujeres que puedan ser víctimas de violencia de género.

La concejala de Igualdad ha explicado a LAS PROVINCIAS que entre los desequilibrios que han detectado y que se intentan corregir con las 39 acciones que se van a poner en marcha con este II Plan, está que los cargos de responsabilidad están ocupados principalmente por hombres cuando en la plantilla hay mujeres con mucha más formación. Que hay departamentos que parecen tener género, como la plantilla de Policía Local, integrada mayoritariamente por hombres o la de Servicios Sociales, mayoritariamente por mujeres. También se han detectado que los trabajadores participan en más cursos de formación que las trabajadores, asunto relacionado con el tema de la conciliación la corresponsabilidad.

Para corregir todo ello se contemplan medidas como por ejemplo una mayor flexibilización en los permisos para que los miembros de la plantilla que sean padres con hijos menores en edad escolar o que puedan sufrir una enfermedad o que cuenten con un dependiente, puedan acudir a tutorías o a citas médicas. También darles preferencia en la elección de vacaciones, atendiendo al periodo escolar.

En temas de procesos selectivos o para la promoción interna, integrar en las bases de las convocatorias elementos de «discriminación positiva» para compensar los desequilibrios entre hombre y mujer. O que el hecho de ser mujer embarazada o lactante no se penalice en bolsas de trabajo.

Otro de las acciones que destaca la concejala de Igualdad es el de las políticas de salud desde la perspectiva de género, no ya sólo destinadas a embarazadas, sino que se pretende elaborar protocolos de prevención de tabaquismo o enfermedades específicas de la mujer como las relacionadas con la menopausia.

Aunque el I Plan ya contemplaba una guía para abordar el lenguaje sexista, aún no se considera que se haya conseguido la utilización del apropiado y sigue predominado el masculino, por lo que este nuevo documento incidirá en el lenguaje y la comunicación.

Lo más importante para Cesca Chapí es, según subraya, «la sensibilización y formación de la plantilla y también para el acceso a la función pública» y asegura que «este II Plan está vivo y se debe seguir revisando», pero ha pedido una mayor implicación de los trabajadores y trabajadoras del consistorio xativí, especialmente de los jefes de área.

«Los emplazaremos tras la aprobación del plan para que sean ellos y ellas quienes lo transmitan a sus compañeros y compañeras, porque si los y las de arriba no se lo creen no se lo creerán los y las de abajo», ha indicado.