Las placas solares del edificio de la Policía Local de Alzira abastecerán a la piscina municipal

El Ayuntamiento de Alzira incorpora nuevas instalaciones fotovoltaicas en los edificios municipales. En esta ocasión, se han llevado a cabo dos proyectos: la ampliación de la instalación existente en las dependencias de la Policía Local y la creación de una nueva instalación en la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar.

La actuación en las dependencias de la Policía Local ha tenido un coste total de 76.743 euros, de los que 52.485 corresponden a una subvención del IVACE a través del Programa de ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica en los municipios de la Comunitat Valenciana, 2024.

El proyecto ha consistido en una ampliación de la instalación fotovoltaica para autoconsumo colectivo con excedentes y compensación, que ha pasado de 45 a 111 módulos, y de una potencia inicial de 60,00 kW a 80,00 kW totales. Además en el edificio de la Policía Local, la energía producida también hará funcionar el edificio de la Piscina Municipal cubierta de Alzira.

Por otra parte, la Ciutat Esportiva de Alzira cuenta con una nueva instalación para autoconsumo sin excedentes, con un coste total de 112.160 euros, de los cuales 79.349 también están subvencionados por el IVACE. Esta instalación dispone de 77 módulos fotovoltaicos con una potencia total de 40,00 kW y acumulación de energía de 120 kWh.

En palabras del propio alcalde Alfons Domínguez: «Con estas nuevas instalaciones fotovoltaicas, Alzira da un paso más en su apuesta por la sostenibilidad y la autosuficiencia energética. El objetivo es avanzar hacia una ciudad más eficiente, capaz de generar y gestionar su propia energía de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente».

