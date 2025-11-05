Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
Instalaciones fotovoltaicas. LP

Las placas solares del edificio de la Policía Local de Alzira abastecerán a la piscina municipal

La ciudad amplía las instalaciones fotovoltaicas en los inmuebles municipales

A. T.

Alzira

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

El Ayuntamiento de Alzira incorpora nuevas instalaciones fotovoltaicas en los edificios municipales. En esta ocasión, se han llevado a cabo dos proyectos: la ampliación de la instalación existente en las dependencias de la Policía Local y la creación de una nueva instalación en la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar.

La actuación en las dependencias de la Policía Local ha tenido un coste total de 76.743 euros, de los que 52.485 corresponden a una subvención del IVACE a través del Programa de ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica en los municipios de la Comunitat Valenciana, 2024.

El proyecto ha consistido en una ampliación de la instalación fotovoltaica para autoconsumo colectivo con excedentes y compensación, que ha pasado de 45 a 111 módulos, y de una potencia inicial de 60,00 kW a 80,00 kW totales. Además en el edificio de la Policía Local, la energía producida también hará funcionar el edificio de la Piscina Municipal cubierta de Alzira.

Por otra parte, la Ciutat Esportiva de Alzira cuenta con una nueva instalación para autoconsumo sin excedentes, con un coste total de 112.160 euros, de los cuales 79.349 también están subvencionados por el IVACE. Esta instalación dispone de 77 módulos fotovoltaicos con una potencia total de 40,00 kW y acumulación de energía de 120 kWh.

En palabras del propio alcalde Alfons Domínguez: «Con estas nuevas instalaciones fotovoltaicas, Alzira da un paso más en su apuesta por la sostenibilidad y la autosuficiencia energética. El objetivo es avanzar hacia una ciudad más eficiente, capaz de generar y gestionar su propia energía de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  4. 4 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  7. 7

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  8. 8

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  9. 9

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»
  10. 10

    El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las placas solares del edificio de la Policía Local de Alzira abastecerán a la piscina municipal

Las placas solares del edificio de la Policía Local de Alzira abastecerán a la piscina municipal