El personal de la residencia de discapacitados de Xàtiva denuncia «dejadez» por parte del IVASS Las representantes sindicales, a la izquierda, y trabajadores de turno de la residencia. / lp Exige el incremento de la plantilla para no hacer tareas que corresponden a profesionales, así como la recalificación del centro como 'severo' BELÉN GONZÁLEZ XÀTIVA. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:33

Los trabajadoras y trabajadores de la residencia de discapacitados 'Caixa Ontinyent' de Xàtiva denuncian el abandono y la dejadez del centro, gestionada por el IVASS, dependiente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, desde hace ocho años, y exigen el incremento de la plantilla hasta su equiparación con la recientemente puesta en funcionamiento en Ontinyent. Aseguran que la mayoría del personal, principalmente las 23 cuidadoras, realizan funciones que no les corresponden, atendiendo a los 40 usuarios en turnos de seis personas, que puede ser de cinco y cuatro, en caso de que haya que trasladar a algún usuario al hospital.

La reivindicación no es nueva. Así lo han puesto de manifiesto a LAS PROVINCIAS las representantes de los sindicatos UGT y CCOO, junto con una de las dos enfermeras existentes en plantilla, Inés Zúñiga, Pepa Bolinches y Àngels Sanantón, respectivamente. «Contamos con el mismo personal que en 2011, cuando el centro pasó de la gestión privada a manos del IVASS y se supone que se tenía que haber incrementado la ratio (de los siete atendidos por cuidador a los cuatro) para cubrir y dar servicio a los usuarios», asegura Zúñiga. En concreto solicitan un DUE, un terapeuta ocupacional, un responsable de turno, un monitor y un cuidador.

«Cuando no hay enfermera, que son los sábados por las tarde y domingos por la mañana, las seis cuidadoras de turno nos tenemos que encargar de todo, desde nuestra labor, pasando por atender a familiares, el teléfono e incluso administrar la medicación», señala Inés, quien apunta que, si hay algún problema, como que alguna de los residentes sufre un ataque y se pone agresivo tienen que llamar al 112 y «en una situación así, todo es un caos».

El centro sufre de falta de mantenimiento y defienciencias como goteras en los baños

«Eso con una enfermera permanente se podría resolver. Lo que no se les puede es dejar toda la responsabilidad a las cuidadoras, porque son válidas para dispensar la medicación que dejo preparada, pero no para lo que no está administrado. Además de que estamos hablando de que aquí se manipula una medicación peligrosa y potente. Hay que estar muy atentos con lo que les damos», subraya Àngels Sanantón, quien insiste en que ese «no es el tipo de atención que se merecen estas personas, que intentamos, dentro de su discapacidad y diversidad, que tengan una calidad de vida óptima».

Durante todo el verano tampoco se ha cubierto la ausencia por vacaciones del turno de Enfermería por lo que ni los fines de semana se ha contado con profesionales. Desde hace tres años, en las horas punta de atención, de 8 a 9 de la mañana, dedicadas al aseo de los residentes y desayuno, una de las seis cuidadoras ha tenido que salir a distribuir el desayuno a los residentes que se han ido al colegio o centro ocupacional.

«En Ontinyent se hizo bien porque el personal es el adecuado y nosotros queremos que sea así aquí», resalta Pepa Bolinches. «La empresa se disculpa diciendo que la Conselleria de Hacienda no aprueba el presupuesto para ampliar el personal, pero sí pueden montar una residencia de cero con el cien por cien del personal», indica, aunque dejando claro que no les parece mal, solo que «no pueden dejar desatendidos a los centros que tienen agregados. Todos tenemos que trabajar de la misma forma, para que, además, los usuarios estén bien atendidos».

Fuentes de la Conselleria explican que tienen presupuestada la mejora del personal a falta de la autorización de Hacienda y que en el momento que dicha autorización llegue «se podrá proceder a la ampliación de la plantilla que requiere la residencia».

Otras de las reivindicaciones que hace el personal de esta residencia de discapacitados es la recalificación del centro. «Tenemos usuarios desde severos y severos profundos hasta los que pueden salir de paseo, pero se hacen mayores. La mayor parte supera los cincuenta años, por lo que la residencia se está haciendo geriátrica, actualmente está determinado como ligero-moderado, cuando hace diez años que está pasando a ser severo», explica la enfermera Sanantón.

Subrayan que esto no sólo repercute en la atención que se les puede dar a los usuarios más afectados, sino al propio personal que tiene que realizar un mayor trabajo con la repercusión en la salud laboral que todo ello conlleva. A ello, añaden que carecen de la cobertura sobre responsabilidad civil cuando tienen que salir al centro con los usuarios y la falta de mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras, como goteras en los cuartos de baño, desperfectos varios como agujeros en techos o fallos en el aire acondicionado.