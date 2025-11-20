Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nieves Concostrina estará este viernes en Ontinyent. LP

La periodista y escritora Nieves Concostrina clausura este viernes la XV Universidad de Otoño de Ontinyent

Ofrecerá la conferencia 'La (Des)memoria Histórica' y las invitaciones se agotaron el mismo día que se pusieron a disposición de la comunidad universitaria

R. X.

Ontinyent

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

La periodista y escritora Nieves Concostrina pondrá el punto y final este viernes en la XV edición de la Universidad de Otoño de Ontinyent (UTO) con la conferencia 'La (Des)memoria Histórica'. El acto, que tendrá lugar a las 19:00 horas en el Centro Cultural Caixa Ontinyent, agotó las invitaciones el mismo día que se pusieron en el alcance de la comunidad universitaria, muestra del elevado interés que ha despertado la presencia de una de las voces más destacadas de la divulgación histórica a nivel estatal.

La Universidad de Otoño del Campus de Ontinyent ha desarrollado esta semana un conjunto de actividades organizadas por la Universidad de Valencia, el Ayuntamiento, Caixa Ontinyent y la Fundación Universitaria Campus, con la colaboración de la Diputación de Valencia, con la coordinación del director del Campus, José Cantó.

El alcalde de Ontinyent y presidente de la Fundación Universitaria Campus Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado que «actividades como las de la Universidad de Otoño son fundamentales para la transferencia de conocimiento, que es una de las líneas de trabajo de la Fundación. Nos permiten abrir el Campus en la ciudad y continuar construyendo un espacio compartido de formación, innovación y pensamiento crítico», ha afirmado.

Rodríguez también ha subrayado la relevancia de contar con Nieves Concostrina en la clausura: «La presencia de una figura tan reconocida en la divulgación histórica es un lujo para Ontinyent. Concostrina tiene una capacidad extraordinaria para hacer accesible la historia, cuestionar tópicos y despertar la curiosidad», señalaba.

+Concostrina acumula una larga trayectoria y versátil en prensa, televisión y radio. Es conocida sobre todo por espacios radiofónicos de grande impacto, como «Acontece, que no es poco» en la Cadena SER o el programa «Cualquier tiempo pasado fue anterior», que dirige desde 2015.

Su mirada personal, rigurosa ya la vez irónica sobre la historia la ha convertido en una voz seguida por miles de oyentes. La conferencia «La (Des)memoria Histórica» precederá al acto oficial de clausura de la Universidad de Otoño, donde se han desarrollado varios seminarios especializados en los que se han abordado cuestiones de actualidad y interés profesional.

