Las peñas lamentan que no haya toros en la Fira de Xàtiva en el centenario de la Plaza REDACCIÓN XÀTIVA. Sábado, 6 julio 2019, 00:45

Los colectivos taurinos de Xàtiva lamentan que no pueda celebrarse el centenario de la plaza de toros con un festejo taurino a la medida de esta efemérides en esta Fira d'Agost.

Explican que, aunque hubieran tenido el permiso, ya no es posible confeccionar un cartel con figuras del toreo de la categoría que se merece la conmemoración. «Todos tienen estas fechas comprometidas en otras plazas y antes no podían contratarse por haber elecciones municipales y no saberse el signo político que gobernaría la ciudad», explican.

Además, tampoco cuentan con el permiso municipal. Desde el consistorio se les vuelve a reiterar que el inmueble presenta unas deficiencias técnicas que impiden celebrar ninguna actividad, «algo que ya sabíamos, pero que no impedía que se celebraran eventos puntualmente con un permiso especial, adaptando el aforo y el horario a los requisitos exigidos», inciden.

No obstante, instan al nuevo equipo de gobierno a reconsiderar su postura y buscar una fecha alternativa, como el 9 o el 12 octubre. «Solo es cuestión de buena voluntad y trabajo programar un gran evento taurino y convertir Xàtiva en el destino de aficionados de todos los rincones».