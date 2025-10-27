Patrimonio da luz verde a la rehabilitación de una segunda vivienda del casco antiguo para el parque joven de Xàtiva Conselleria confirma que la redacción del proyecto está y que las obras se licitarán en breve

B. Gonzçalez Xàtiva Lunes, 27 de octubre 2025, 18:16

Entre las once solicitudes de licencias de obra que aprobó la pasada semana la Comisión Mixta de Patrimonio de Xàtiva está la de la rehabilitación de la vivienda adquirida por la Generalitat en la calle Mossèn Urios para el proyecto de parque de vivienda joven en el centro histórico de Xátiva, como ya adelantó LAS PROVINCIAS.

Así lo confirma el concejal de Urbanismo, Ignacio Reig, quien señala que no es una obra menor porque de esta casa saldrán dos viviendas con sus accesos independientes y que por tanto también será costosa. No cree que la actuación esté por debajo de los 200.000 euros.

Es la segunda que cuenta con el visto bueno, tras la de la calle Font Trencada aprobada en la Comisión de junio, preceptivo dado que el centro histórico de Xàtiva cuenta con protección, para que las obras de rehabilitación puedan llevarse a cabo. El siguiente paso será la licitación de las obras. Según confirman desde la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Igualdad y Vivienda el proyecto está redactado y, tras la autorización, esperan poder sacar a licitación en breve.

Quedarían aún otras tres viviendas de la adquiridas por la administración autonómica que aún no se han tratado en la Comisión de seguimiento, lo que hace que el proyecto, que surgió de los presupuestos participativos de la Generalitat del gobierno del Botanic, de 2022 en concreto, vaya muy despacio.

También queda saber la decisión de la Conselleria respecto a las otras tres con las que tiene un principio de acuerdo con los propietarios. Según explicó el presidente de la asociación Amics de la Costera, impulsora del proyecto, desde la Conselleria estaban estudiando su viabilidad, pero desde el Consistorio no se tienen muchas esperanzas de que finalmente se adquieran dichas viviendas dado el giro en esta materia del nuevo Consell con el Plan Vive, en el que se apuesta por la construcción en lugar de por la rehabilitación. «Ojalá opten finalmente por la compra», manifiesta el concejal.