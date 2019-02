El pago de un plus de productividad a policías de Algemesí llega hasta el Tribunal de Cuentas Efectivos de la Policía Local de Algemesí, durante una semana taurina. / lp La oposición lamenta la pasividad del gobierno municipal y la alcaldesa asegura que ya han dejado de abonar este complemento MANUEL GARCÍA Jueves, 7 febrero 2019, 00:29

El pago de cien euros mensuales en concepto de productividad que se le ha pagado a los policías locales de Algemesí durante varios meses ha llegado ya al Tribunal de Cuentas.

A finales del pasado mes octubre, Més Algemesí, la formación en la oposición en el Consistorio, hizo público que, desde el mes de julio y por orden de la alcaldesa de la ciudad, Marta Trenzano, se estaban pagando cien euros en productividad, además de la productividad habitual, a una parte de la plantilla, pago que se hacía con dos informes técnicos en contra. Y se indicaba que estaban «valorando poner estos hechos en conocimiento del Tribunal de Cuentas para que estudie si procede abrir un procedimiento de 'reintegro por alcance'».

La respuesta de la alcaldesa fue, textualmente, «ya tardan. Hemos esperado a ver si, además de esta actitud pueril y arrogante, lo que nosotros -y los técnicos- consideramos unos pagos no ajustados a ley, continuaban produciéndose. Y efectivamente, han continuado produciéndose durante los meses de noviembre y diciembre», apuntaron desde la formación de Josep Bermúdez.

Es por ello que a finales del pasado mes de diciembre enviaron al Tribunal de Cuentas, con sede en Madrid, un escrito «explicando todas las irregularidades que nosotros considerábamos que presuntamente se estaban realizando, y toda la documentación que obraba en ese momento en nuestro poder -decretos de alcaldía, informes técnicos negativos, propuestas del concejal, actas de la mesa sectorial...»

De este modo, y según explica Més Algemesí, esta información ya obra en poder de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas que ha nombrado un secretario instructor en esta causa y ha dado traslado de su escrito tanto al Ministerio Fiscal como al propio Ayuntamiento. Igualmente da la posibilidad a Josep Bermúdez, el portavoz de Més Algemesí, presentarse, con abogado y procurador, como parte en el proceso a través de la figura de la «acción pública».

Desde Més Algemesí señalaron que, como han hecho en otras ocasiones similares, «no ejerceremos esta opción, ya que entendemos que quien debe actuar de oficio en estos casos es el Ministerio Fiscal. La defensa de los intereses públicos le corresponde principalmente a él en este nivel».

Con su escrito, que detalla todas las presuntas irregularidades que se han producido en este proceso por parte del gobierno municipal, «y que en su momento habían costado al erario público 20.000 euros -en la actualidad estamos por 25.000, el fiscal tiene más que suficiente para defender los intereses públicos. Nuestra obligación no es meternos en procesos judiciales, sino hacer llegar información concreta y veraz a quien debe defender los intereses de la ciudadanía».

El procedimiento, afirmaron, puede continuar perfectamente adelante sin que Més Algemesí ejerza esta «acción pública».

Pero agregaron que sí hay algo que les resulta paradójico, «y es que el Ayuntamiento no ha presentado recurso de reposición al respecto. El secretario del Tribunal le había otorgado un plazo de cinco días por si quería interponer recurso de reposición, es decir, por si pedía el archivo del procedimiento abierto, y sorprendentemente, porque no es habitual, la representante legal del Ayuntamiento, es decir la propia alcaldesa, que es contra quien esta acción judicial, no ha dicho ni «mu», no ha presentado ningún recurso de reposición. Increíble, pero cierto. Hasta ese nivel llega los su desinterés por todo. Los cinco días ya han pasado y ahora hay que esperar a ver qué dice la Fiscalía del Tribunal de Cuentas».

Recordaron que si el procedimiento sigue adelante y se declara «reintegración por alcance», quien fuera declarado responsable de tal decisión debería devolver ese dinero a las arcas municipales, apuntaron en un comunicado.

Desde Més Algemesí apuntaron que «haga lo que haga Fiscalía, porque la verdad, tenemos experiencias muy diversas con ella, nosotros hemos cumplido con nuestro deber y ahora sólo pedimos que estos pagos no negociados ni en la mesa general, ni ratificados por el pleno, cesen, ya que entendemos que se está haciendo un uso incorrecto del dinero público», afirmaron.

La alcaldesa de Algemesí, la socialista Marta Trenzano, afirmó, en declaraciones a LAS PROVINCIAS que estos pagos ya no se realizan desde el mes de enero de este mismo año y afirmó que será la Fiscalía la que deba pronunciarse en este caso por el pago de la productividad que al equipo de gobierno le pareció correcto pese a los informes contrarios de los técnicos.

Trenzano añadió que es «un tema complejo. Existen problemas a causa del vacío legal existente. En teoría las productividades son por resolución de alcaldía, pero en Algemesí no tenemos un reglamento sobre esta cuestión», añadió la máxima autoridad municipal.