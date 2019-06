Un pacto a tres bandas entre PSPV, PP y Cs dará la alcaldía de Sueca al socialista Vázquez José Luis Ábalos junto a Dimas Vázquez, candidato socialista a la alcaldía de Sueca. / lp El acuerdo se justifica desde los partidos por la investigación que la Agencia Antifraude ha iniciado contra el gobierno suecano MANUEL GARCÍA SUECA. Jueves, 13 junio 2019, 00:35

Un feudo tan significativo para Compromís como la ciudad de Sueca está a menos de 48 horas de cambiar de manos políticas si no hay un cambio radical. Un acuerdo a tres bandas entre PSPV, PP y Ciudadanos que ya se ha concretado, aunque no se ha anunciado de manera oficial por ninguna formación, convertirá al socialista Dimas Vázquez en el nuevo alcalde de la capital de la Ribera Baixa. De este modo, la actual alcaldesa en funciones, Raquel Tamarit (Compromís) no podrá mantener la vara de mando al no poder reeditar el pacto de gobierno que suscribió en 2015 con la formación independiente GISPM.

Hace cuatro años, Compromís obtuvo ocho ediles, los mismos que ha conseguido en estas elecciones, pero sus socios de gobierno han bajado de tres a dos, por lo que se han quedado a uno de la mayoría absoluta necesaria. Por contra, el acuerdo a tres bandas entre PSPV (que obtuvo seis ediles), PP (que logró tres) y Ciudadanos (que obtuvo dos) sí sumaría los ansiados once apoyos para lograr la mayoría necesaria.

Dimas Vázquez afirmó que «la falta de transparencia en la gestión municipal en el Ayuntamiento, la incertidumbre que envuelve los escritos de la Agencia Valenciana Antifraude (Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana) y la sospecha de que puedan haberse producido actos ilícitos durante el mandato de la actual alcaldesa de Compromís que se investigan impiden la existencia de la confianza necesaria para un pacto de gobernabilidad municipal del PSPV-PSOE con Compromís».

Quien se perfila como primer edil a partir del próximo sábado afirmó que la mencionada agencia autonómica «ha presentado al menos tres escritos o solicitudes de documentación en los últimos meses». Vázquez afirmó que Tamarit «debería haber convocado a los portavoces de todos los grupos municipales para explicar la situación ante estos escritos dada la relevancia que tiene que el Ayuntamiento sea investigado por su gestión».

«Y en lugar de llevar a cabo un ejercicio de transparencia, ha hecho todo lo contrario: ocultar los hechos, las razones investigadas, el ámbito y el alcance de éstas; todo ello no ha hecho más que sembrar un mar de dudas sobre la gestión de Compromís durante la presente legislatura al tiempo que ha cultivado desconfianza en cualquier tipo de negociación», añade.

Desde el PSPV-PSOE señalaron, «en un acto de responsabilidad con sus votantes y afiliados y todos los ciudadanos de Sueca que no pueden ni deben verse envueltos en situaciones comprometidas que puedan salpicar al Ayuntamiento por unas gestiones de Compromís que ahora se investigan».

En el caso de que Dimas Vázquez sea proclamado alcalde de la ciudad el próximo sábado, los socialistas de Sueca se comprometen «a colaborar con Antifraude para esclarecer los hechos objeto de investigación, así como establecer las medidas necesarias para que el Consistorio suecano no tenga que ser investigado en el futuro por la gestión de sus gobernantes».

El portavoz socialista acusó a Compromís y recordó que en junio de 2015 «no se preocuparon tanto por los socialistas, como ahora lo están haciendo, ya que ellos ya tenían cerrado aquel pacto con los tres ediles del partido conservador independiente alcanzando la mayoría absoluta de once y mandando así a los cinco ediles del PSPV a la oposición. En la actualidad al no sumar Compromis los once concejales con Gispm, nos han llamado de manera 'forzada' para llegar a un acuerdo». En los contactos mantenidos entre PSPV, Compromís y Gispm, «la sinceridad ha sido la tónica reinante, llegándonos a afirmar delante nuestra, que si se hubieran dado ahora los números de 2015 entre Compromis y Gispm, no estarían hablando en la actualidad con el PSP», apunta Vázquez.

Así, «resulta difícil de entender que alguien hable ahora de 'reedición' del Pacte del Botànic cuando en Sueca no hubo 'edición' en 2015; y si los números actuales hubieran sido los mismos de aquel año tampoco lo habría ahora, como así nos lo afirmaron».

Desde el PSPV local afirmaron que Compromís «ha intentado estos días todo tipo de pactos posibles con Ciudadanos y Partido Popular (PP), circunstancia esta de la que pueden dar fe los portavoces de ambos partidos, y así lo afirmaron en Sueca TV el pasado martes. Incluso parece que se ha dado el caso de haber negociado con dos ediles por separado con la intención de conseguir sumar el regidor necesario que les daría la mayoría absoluta».

Finalmente, recordaron que tras las elecciones de 1999, «EPI-Bloc, con tres ediles (entre los que se encontraba el diputado Joan Baldoví) obtuvo la Alcaldía tras pactar con el PP y dejando en la oposición a los siete ediles socialistas y a los dos de Esquerra Unida».