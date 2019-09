Pablo Camarasa ejerce de guía conventual Estado del entorno de la fuente de los 25 Caños. Martes, 3 septiembre 2019, 00:26

Harán muy mal si no se apuntan a las visitas programadas al real monasterio de Santa Clara, de Xàtiva. El monumento, o lo que queda de él, merece la pena. Y si encima tienen la suerte de que sea el arquitecto y doctor Historia del Arte Pablo Camarasa, autor de 'Arquitectura civil en Xàtiva' y premio Demetrio Ribes a la investigación, quien les guíe por las enormes estancias monacales, la experiencia de adentrarse en ese mundo vedado hasta ahora a los demás mortales será un lujo completo.

El deterioro de un gran emblema. El pavimento del entorno de la fuente de los 25 Caños está pidiendo a gritos un remozamiento. Uno de los lugares más fotografiados de la ciudad no puede permanecer mucho más tiempo con las baldosas rotas y los alcorques quebrados por la presión de las raíces de los árboles. Y los concejales de Obras y Patrimonio Ignacio Reig y Parques y Jardines Reme Sinisterra deberían saberlo.

Incumplimiento del contrato de recogida. La entidad benéfica que gestiona el contenedor de ropa situado en la esquina de República Argentina con Carlos Sarthou está quedando bastante mal con los vecinos, pues mientras éstos no tiran una sola prenda a la basura y lo llenan a rebosar con mucha rapidez, el vaciado del depósito se demora más de lo debido. Y no es raro que la necesidad de unos o el incivismo de otros conviertan a aquel rincón de la avenida en un muladar, con las camisas o los pantalones que la gente ha querido que se reciclen esparcidas por el suelo.

En unos normales no pasaría. El oficio que ha dirigido el Síndic de Greuges al Ayuntamiento a raíz de la queja de una vecina por la insalubridad que representan los contenedores subterráneos situados en la plaza del Arzobispo Mayoral no hace más que darnos la razón. El diámetro de este tipo de recipientes no es precisamente muy grande. Así es que lo que no cabe dentro se queda fuera a merced de cualquier imponderable. Lo mejor que podría hacer el consistorio es imitar al de Vila-real e ir quitándolos paulatinamente y sustituyéndolos por los de superficie, que serán antiestéticos y molestarán a unos para aparcar y a otros por los olores que desprenden si no se lavan. En cambio, todo lo demás son ventajas: admiten cajas de cartón de cualquier tamaño o bolsas de lo más voluminosas y se pueden lavar con facilidad. Otra cosa es que luego la contrata no se esmere. Pero esconder la basura para que no sea es lo mismo que barrer y dejar el polvo debajo de la alfombra: un engañabobos.

El reino de lo aparente. Tres semanas ha estado averiado el portal de un conocido medio de comunicación local y no se ha hundido el mundo. Una prueba más de que no es oro todo lo que reluce en Internet.

Sanç/Sans/Sanz/Sants y 'Tots Sants'. El historiador Mariano González Baldoví nos aporta copia de un documento que demuestra por qué la homofonía no sólo llevó a confundir el Sanç (Sancho) de la familia que dio nombre a una calle de Xàtiva con el de 'sants' (personas venerables). En una hoja de las Actas Capitulares de la Seo de 1681 se alude ni más ni menos que a «los ciris que cremen lo dia de tots Sanz». Prueba de que la práctica totalidad de las variaciones antroponímicas que existen en la actualidad son en origen consecuencia de los errores en los que incurrió el escribano de turno.

Cumpleaños a lo grande. La familia y los amigos del profesor del IES Josep de Ribera Jordi Baraza Lorente le organizaron una fiesta en el chalet familiar de Bixquert con ocasión de su 40 aniversario que ríanse ustedes de las bodas de Camacho. Como en su doble condición de instrumentista de la Música Vella ha tocado en numerosos grupos y orquestas, por el escenario desfilaron músicos que en un momento u otro han pertenecido a BBC, Starback, The Handmakers y la charanga Toca'm el la. Un toro mecánico gentileza de Eventime y la piscina hicieron más divertido un cumpleaños en el que participaron casi cien personas.