El músico y director Miguel Ángel Sarrió, con sus dos galardones. LP

El ontinyentí Miguel Ángel Sarrió gana dos premios de composición

El músico se alza con el primer y tercer puesto en las categorías 'Música para calle' y 'Música para baile' del VI Concurso de Composición de la Federación de Folklore de la Comunitat

R. X.

Ontinyent

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:16

El Centro Cultural La Beneficencia de Valencia acogió este miércoles la entrega de premios del VI Concurso de Composición de la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana, en el que el ontinyentí Miguel Ángel Sarrió Nadal consiguió dos premios para dos de sus composiciones.

En concreto, Sarrió se obtuvo el primer premio en la categoría 'Música para calle' y un tercer premio en la de 'Música para baile tradicional valenciano' con un bolero escrito para rondalla i dolçaina.

Con estos dos premios, Miguel A. Sarrió, actual director titular de la S. M. Vila de Bocairent, suma un total de 24 premios en diferentes concursos de composición para banda sinfónica, música de cámara y música tradicional valenciana, tanto nacionales como internacionales.

La Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana presentó en el mismo acto el libro recopilatorio de partituras con las obras ganadoras de las cinco ediciones anteriores del Concurso de Composición y previamente a la entrega de premios se pudieron escuchar la sobras ganadores del año pasado, interpretadas por una rondalla.

