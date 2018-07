El Ontinyent CF refuerza su línea defensiva con el fichaje del joven Kike Torrent Un encuentro del Ontinyent de esta temporada. / f. a. c. El conjunto de Miguel Ángel Mullor ya conoce a los equipos rivales con los que compartirá el tercer grupo de la Segunda División B REDACCIÓN ALZIRA. Viernes, 13 julio 2018, 00:37

El Ontinyent CF sigue moviéndose en el mercado de fichajes, en este caso con un nuevo jugador procedente del Eldense. Kike Torrent es un joven defensa central, zurdo, que ya ha estado a las órdenes de Miguel Ángel Mullor desde que el técnico ontinyentí llega el pasado mercado invernal a la disciplina Eldense.

Enrique Torrent Rallo (Valencia, 14 de febrero de 1994), conocido futbolísticamente como Kike Torrent, es un jugador con proyección asegurada. Finalizó su formación en las filas del Levante UD, pasando del juvenil al conjunto filial, con quien debutaría en la Segunda División B con tan sólo 19 años (temporada 2013/2014). A pesar del descenso de categoría apostó por seguir vistiendo de rana y encontró la continuidad requerida para un joven en pleno crecimiento, acumulando borde 2.000 minutos en un filial que acabaría recuperando la categoría en superar la SD Tarazona, CD Palencia y At. Sanluqueño. En esa misma temporada disputaría los dos partidos ante el Ontinyent CF, el primero en la ciudad deportiva de Buñol saliendo desde el banquillo, pero para la vuelta en El Clariano ya se habría convertido en titular prácticamente fijo de la mano de Lucas Alcaraz (ahora en la UD Almería).

En la siguiente temporada cambió de zona geográfica para probar suerte en el Real Oviedo B, con quien sumó cerca de 1300 minutos. En la temporada 2016/2017 se fijaría en él la UD Alzira de Dani Ponz, donde tuvo una actuación destacada y se ganó el aprecio de la afición gracias a los 35 partidos disputados (31 como titular) aunque se quedaría a las puertas del ascenso. Dani Ponz ficharía por el CD Eldense, y con él se llevaba a Kike Torrent para, nuevamente, concederle galones desde la primera jornada. El conjunto dirigido por Mullor, que inicia su preparación el lunes 16 de julio, ya conoce quienes serán sus rivales en la nueva temporada 2018/2019.

Además de los equipos valencianos, estarán también los catalanes, aragoneses y un balear, y la gran novedad castellano-manchega de la UB Conquense. Para Aragón, tocará reencontrarse con el Ebro, ya conocido en la pasada temporada, al que se suman la SD Ejea y el CD Teruel, la primera inédita para los ontinyentins, mientras el segundo ya coincidió en la misma categoría. De los baleares sólo repite el CD At. Baleares tras los descensos de SCR Peña Deportiva y SD Formentera, y el ascenso del RCD Mallorca. El núcleo catalán es el que menos cambios tiene, con el adiós de la UE Llagostera y la llegada del FC Barcelona B desde La Liga 123. De Valencia basta despedirse del At. Saguntino, descendido, y del Elche CF, ascendido, mientras hay que dar la bienvenida al CD Castellón y At. Levante UD.