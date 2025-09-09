Ontinyent ofrece 14 espectáculos en la programación cultural de otoño En la nueva temporada el municipio estará dentro del Circuito Cultural Valenciano y el programa estatal Platea

El Teatro Echegaray será uno de los escenarios donde se desarrollarán los espectáculos junto a la Sala Gomis.

R.X. Ontinyent Martes, 9 de septiembre 2025, 16:15

La ciudad de Ontinyent ha presentado la programación cultural municipal de otoño, con una agenda que incluye un total de 14 espectáculos de teatro, música o danza, que se representarán entre septiembre y diciembre en el Teatro Echegaray y la Sala Gomis.

En la nueva temporada Ontinyent estará dentro del Circuito Cultural Valenciano (en la modalidad A de teatro y circo y la B de música) y se estrenará como sede del programa estatal «Platea», con el que la ciudad podrá acoger espectáculos de compañías de toda España entre diciembre y mayo de 2026.

La programación arrancará este viernes en Teatro Echegaray con la comedia romántica «Regálame esta noche». El domingo 21 de septiembre será el turno del concierto «Solo NMC», de Nostrum Mare Camerata, con solistas internacionales y el estreno absoluto de una obra de Jacobo Christensen.

La música continuará el 27 de septiembre en la Sala Gomis con la presentación del disco de 3+1 Quartet Saxo, formación que cuenta con el músico ontinyentí David Castelló.

El 8 de octubre, Pepa Cases llevará al Teatro Echegaray el su directo fresco y emotivo, con temas del disco «III» y colaboraciones con artistas valencianos de renombre.

El viernes 17 en la Sala Gomis a partir de las 19:00 horas y con el patrocinio del departamento de Memoria Democrática de la Diputación de Valencia, Bramant Teatre ofrecerá el espectáculo «Locas, cae la noche», gratuita previa inscripción.

La escena teatral tendrá una de las citas más destacadas el 19 de octubre con «La Celestina», una versión contemporánea del clásico de Fernando de Rojas. También habrá propuestas de danza y teatro como «Alas» de Jelly Fish (26 de octubre, Sala Gomis), o espectáculos de circo y humor como «La Chef Pipa» de Sit and See (2 de noviembre, Sala Gomis).

40 anivesario de la Muestra de Títeres

El mes de noviembre estará marcado por la Mostra Internacional de Títeres (MiT) de Ontinyent, que este año celebra su 40 aniversario y contará con una aportación municipal incrementada hasta los 5.400 euros. El programa incluirá tres espectáculos: El bosque de Coco de La Buena Compañía (6 de noviembre, Sala Gomis), Saeta de Javier Aranda (7 de noviembre, Sala Gomis), y la clausura con «Paura» de Lucas Escobedo (8 de noviembre, Teatro Echegaray), galardonada como a mejor espectáculo de circo en los premios de las Artes Escénicas Valencianas.

La recta final del año traerá también citas especiales para público familiar y de danza. El 5 de diciembre llegará al Teatro Echegaray «Solo en casa»; el 14 de diciembre se presentará «Meohadim», con la participación de la bailarina ontinyentina Blanca Tolsá.

Programación cultural de septiembre a diciembre en Ontinyent. LP

El 23 de diciembre será el turno de «Rube», el primero de los espectáculos programados dentro del programa estatal Platea.

El concejal de Cultura, Àlex Borrell, subrayaba que «estamos trabajando para que la cultura sea accesible a toda la ciudadanía, con una programación que combina espectáculos para adultos con otros pensados ​​para el público infantil y familiar. Queremos que cada ontinyentí y ontinyentina encuentre en nuestra oferta una propuesta con la que emocionarse, reflexionar o disfrutar en compañía.»

Las entradas para los espectáculos estarán disponibles en la web de Caixa Ontinyent y en las taquillas del Teatro Echegaray, con los descuentos habituales.