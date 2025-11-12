Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Barrio de La Vila de Ontinyent. P. C.

Ontinyent ofrece ayuda de hasta 100 euros mensuales para alquiler joven

La quinta convocatoria de la iniciativa prima las zonas que necesitan ser revitalizadas como las de Poble Nou y La Vila

R. X.

Ontinyent

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:24

Comenta

El Ayuntamiento de Ontinyent ha abierto una nueva convocatoria, la quinta, de ayudas al alquiler para jóvenes que pueden alcanzar hasta los 100 euros mensuales para recibos del 1 de enero al 30 de junio.

La iniciativa está incluida dentro del I Plan de Juventud de Ontinyent, y prima los barrios de Poble Nou y La Vila por para contribuir a su revitalización. Las solicitudes ya se pueden presentar, en un plazo que concluirá el próximo 26 de noviembre. En la edición anterior se otorgaron 15 solicitudes que cumplían con los requisitos establecidos, dándose cobertura al 100% de esta demanda.

El concejal de Juventud, Àlex Borrell, explicaba que «con esta línea de ayudas tenemos un doble objetivo: por un lado ayudar a los jóvenes ante la problemática de acceder al alquiler, y por otro avanzar en la revitalización de zonas de la ciudad como los barrios de Poble Nou y La Vila», manifestaba.

Además de priorizarse que el inmueble alquilado esté situado en estos barrios,también se tienen en cuenta circunstancias personales del solicitante tales como las condiciones familiares o la renta.

Con la convocatoria de este año, desde la puesta en marcha de la iniciativa en 2021 se ha beneficiado a más de 50 jóvenes, todas y todos mayores de edad y menores de treinta y cinco años, con empadronamiento en Ontinyent, y que han presentado la firma de un contrato de arrendamiento respecto de un inmueble situado en la ciudad que, además, suponía su vivienda habitual, condiciones para acceder a estas ayudas.

Estas ayudas son compatibles con las de otras administraciones, algo que no ocurre a la inversa. Al respecto, el concejal explicaba que «si bien por parte del Ayuntamiento no hay ningún inconveniente en que estas ayudas sean compatibles, las ayudas que otorga la Generalitat, que es quien tiene la competencia autonómica en materia de vivienda, son muy superiores en importe. Al hacerlas incompatibles con las de los ayuntamientos, muchas personas optan por no pedir las nuestras, pero en cualquier caso nosotros vamos a seguir estando junto a los y las jóvenes ante la problemática del acceso a la vivienda, porque somos conscientes de que hacer políticas de juventud es mucho más que organizar actividades de ocio», concluía.

