Ontinyent impulsa la campaña «Agua. La fuente de la vida» El objetivo es concienciar sobre el uso responsable de este recurso natural durante todo el año y no sólo en periodos de sequía

R. X. Ontinyent Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:51 Comenta Compartir

La concejalía de Agua del Ayuntamiento de Ontinyent ha puesto en marcha la campaña «Agua. La fuente de la vida», una iniciativa destinada a fomentar el uso responsable y el ahorro de agua entre la ciudadanía. A diferencia de otras campañas que suelen realizarse en primavera o en verano, ésta se lanza ahora con el objetivo de poner el foco en la importancia de concienciar todo el año, no sólo cuando las temperaturas son altas o hay períodos de sequía.

El concejal de Agua, el popular Rafa Soriano, ha explicado que «hemos querido hacerlo en esta época porque la gente debe ser consciente de que el ahorro de agua debe producirse durante todo el año, no cuando ya es demasiado tarde. Al igual que en los bosques es necesario hacer las tareas de mantenimiento, la poda y la limpieza para evitar incendios en verano, con el agua es necesario actuar con la misma responsabilidad».

Como parte de la campaña, se han preparado 3.000 bolsitas que incluyen un imán con la imagen de la campaña, una infografía con consejos para el ahorro de agua y un aireador que se coloca en los grifos para reducir su caudal hasta un 60%.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Egevasa, la empresa gestora del servicio municipal de aguas, y con el apoyo de los usuarios del Centro Ocupacional José Antonio Bodoque, que han participado activamente en el empaquetado de las bolsitas.

El jefe del servicio de agua de Egevasa, Toni Soler, ha recordado que «el agua de Ontinyent es de muy alta calidad, y siempre que podamos debemos beber del grifo. ¿La gente se ha parado a pensar el dinero que se ahorraría si dejara de comprar agua embotellada?», ha preguntado y ha apuntado que consideren el impacto negativo que tiene sobre el medio ambiente la fabricación y transporte de tantas botellas de plástico.

Temas

Agua

Ontinyent