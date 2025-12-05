Ontinyent, La Font de la Figuera y Bolbaite celebran sus fiestas patronales en el puente antesala de las Navidades Vecinos y visitantes podrán disfrutar de los actos en honor a la Puríssima o Santa Bárbara o la fiesta de Moros y Cristianos y de l'Entrà de la primera soca de la foguera de Canals

Si hay un puente por excelencia en todo el año de mayor actividad, es sin duda éste de la Constitución y la Inmaculada Concepción. La mayoría de los municipios aprovechan para dar el pistoletazo de salida a los actos navideños con el encendido de luces o apertura de belenes, como el de Xàtiva.

Pero también hay otros que en estos días celebran sus fiestas patronales. Es el caso de Ontinyent, que mezcla los actos navideños, con los de la Puríssima, que se inician este sábado a las 19 horas con el pasacalles del 'Cap de dansa' para posteriormente dar paso a les danses populars que finalizarán en la Plaza de la Coronación, donde se bailará el Fandango final.' El domingo, a las seis de la tarde será la 'Retreta de la Puríssima y el desfile de 'Gegants i Cabets' y el lunes, día de la patrona, será la procesión a las 18.15 horas.

En Bolbaite, en la Canal de Navarrés, celebran las fiestas en honor a Santa Bárbara. A las cinco y media de la tarde de este sábado será la 'Bajà' de la imagen y a las 20 horas Cordà en la Avenida del Catorce. El domingo de madrugada, a las 5 horas, despertà y después chocolatada. La ofrenda de flores a la santa será a las 11.45 horas y posterior misa con la participación de la Coral Polifónica. A las 13.30 horas habrá mascletà y las fiestas concluirán a las 17 horas con la subida de la imagen de la santa.

Ampliar Entrada de la primera soca el año pasado. Ayuntamiento

Santa Bárbara también se celebra en La Font de la Figuera, en la Costera, pero con los Moros, Cristianos y Controbandistas. Una amplia programación que se inicia a las 10.30 horas de este sábado con el V Concurso de Entradas de Bandas. A las 11.30 horas serà l'Entrà de las comparsas de los tres bandos y por la tarde, a las 18 horas, el desfile. El domingo será el día de les Ambaixades y a las 19.30 horas la procesión de Santa Bárbara. El lunes, a las 17 horas el acto del 'Despojo' cerrará los actos, con la conversión del bando moro ante la imagen de Santa Bárbara.

Siguiendo en la Costera, Canals también tiene una cita en la madrugada del día 7 al 8 de diciembre. Poco antes de la medianoche se iniciará la tradicional entrada de la primera soca, los primeros troncos que conforman la foguera de Sant Antoni. Arrastrados por caballos, los troncos se depositarán en la Plaça Mayor del municipio, hasta conformar la que es considera la hoguera más grande del mundo y que será quemada el 16 de enero.