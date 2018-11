El Ontinyent CF se enfrenta a un difícil Villarreal con necesidad de puntuar

Difícil papeleta la que le espera el próximo domingo a las cuatro de la tarde en El Clariano al Ontinyent CF con la visita del Villarreal B, conjunto que llega situado en la segunda posición de la clasificación y cuyo objetivo único es lograr el ascenso a Segunda División.

Por otra parte, el conjunto de la ciudad textil repite encuentro como local, y tras el tropiezo frente al Olot está obligado a enmendar la plana y lograr un triunfo que le haga ascender puestos en la tabla, de ahí que durante toda la semana haya estado el técnico local, Miguel Ángel Mullor, tratando que la plantilla de jugadores llegue a este partido con la concentración necesaria para lograr el triunfo.

Y es que el Ontinyent suma cinco jornadas sin conocer la victoria lo que ha provocado que se sitúen en la décima posición con trece puntos. Además, necesitan cambiar la dinámica y volver a sumar tres puntos para que el equipo aumente su moral y tenga opciones de reengancharse a la zona alta de la clasificación.

Por otra parte, la directiva de la UD Alzira decidió a última hora de ayer cesar a Fernando Gómez Colomer de su cargo de entrenador. Los malos resultados obtenidos por el equipo, cuatro derrotas consecutivas, la última tras una goleada y solo dos victorias en diez jornadas, lo han situado a un solo punto del descenso y ha provocado el fin de su etapa como técnico en su segunda temporada al frente del equipo de la Ribera.

Por el momento, se hará cargo del primer equipo Pau Quesada, entrenador del juvenil, hasta que se consiga un sustituto.

En lo deportivo, la UD Alzira tiene este domingo a las cinco de la tarde en un encuentro crucial frente al Paiporta, colista del grupo. Es necesario ganar para no entrar en los puestos de descenso y no agravar la situación de crisis. Enfrente tendrán a un rival también muy necesitado por conseguir los puntos así que no será fácil para el nuevo entrenador.

En el mismo grupo de Tercera División con apenas tres días para preparar los partidos debido a que se jugó el miércoles y jueves la jornada aplazada, vuelven a la competición los tres equipos de las comarcas centrales. La UE Atzeneta recibe al Rayo Ibense mañana a partir de las cuatro y cuarto, partido en el que los de Roberto Granero buscarán una victoria que les afiance más en la parte alta de la clasificación.

El conjunto de la Vall d'Albaida es sin duda alguna el equipo revelación del grupo por méritos propios, ya que su excelente plantilla de jugadores está dando un rendimiento más que óptimo, por tanto el pronóstico para este encuentro es favorable para que la UE Atzeneta se alce con un nuevo éxito.

El líder del grupo, CD Olímpic de Xàtiva, juega su encuentro de esta jornada a las seis de la tarde del domingo en el terreno de juego del Vilamarxant, choque en el que los setabenses de Jero López acudirán dispuestos a mostrar sus credenciales como primero del grupo y buscar un triunfo que les ratifique en su merecida posición. Llegarán además con la moral alta tras golear en la jornada intersemanal al Crevillente por 0 a 4.

En contra tendrá también a un Vilamarxant eufórico tras la goleada que le endosó a la UD Alzira así que el encuentro se presenta muy atractivo y con visos de ofrecer buen fútbol a los aficionados que acudan al campo municipal Hermanos Albiol a presenciar el partido.