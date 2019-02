El Ontinyent convoca una asamblea para informar sobre su situación En Tercera, la UD Alzira vence y sube puestos, el CD Olímpic no pasa del empate y se aleja de la primera posición y el Atzeneta vuelve a ganar VICENT CUCARELLA Martes, 5 febrero 2019, 00:49

El Ontinyent CF ha convocado una asamblea extraordinaria de socios para el próximo día 16 de febrero. Según el orden del día, el presidente, Luis Ortiz, informará de la situación deportiva y económica tras bordear la desaparición por impagos a la plantilla.

Después de todo lo acontecido la semana pasada, en la que los jugadores llegaron a dar por segura la liquidación del club, la directiva del Ontinyent ha decidido convocar esta asamblea para aclarar todas las dudas surgidas tras la aparición de un grupo de personas que ha facilitado la continuidad.

En estos momentos, en lo deportivo el Ontinyent ocupa puestos de descenso, estando a 3 puntos de las posiciones de permanencia. Y a nivel económico, el club logró salvar hace escasos días una situación muy complicada tras llegar un acuerdo con la plantilla para abonar los salarios pendientes de pago desde hacía casi tres meses.

Por último, la asamblea extraordinaria de socios también tendrá que ratificar o no en sus cargos al presidente Luis Ortiz y al resto de su junta directiva una vez hayan informado de la situación del club en todos sus ámbitos

Tercera División

En el grupo sexto de Tercera división, la UD Alzira consiguió una victoria muy importante en el feudo del Jove Espanyol por 1-2 y deja al equipo de la capital de la Ribera Alta en la zona cómoda de la clasificación. Marcó primero el equipo alicantino por mediación de Luis en el minuto 5 del encuentro, pero en el minuto 15 igualó el choque Fluixá y en el minuto 46 Jaime Miralles anotó el 1-2 favorable a la UD Alzira.

Este triunfo deja al equipo blaugrana con unos números espectaculares desde la llegada de Pau Quesada a la dirección del equipo, ya que de los 13 encuentros que está como responsable de la primera plantilla de la UD Alzira suma ocho victorias, tres empates y dos derrotas, bagaje que le situaría entre los cuatro primeros del grupo.

Por su parte al UE Atzeneta volvió a encontrase con la victoria al imponerse por 0-2 en el terreno de juego del Paterna, los goles de Álex Chico y Daniel le dieron el triunfo a los de Roberto Granero que se mantienen séptimos en la clasificación a cinco puntos de la zona noble de promoción de ascenso.

El CD Olímpic de Xàtiva no pudo pasar del empate a cero goles en el feudo de la Magdalena ante el Novelda CF, conjunto que no está teniendo una temporada nada buena, por lo que a priori se confiaba en un triunfo de los de Jero López, pero no se cumplió lo esperado. De momento el cuadro de la capital de la Costera se mantiene en zona de promoción de ascenso que es el objetivo del club setabense, pero habrá que volver a encontrar la regularidad que le de puntos para lograr al final de la campaña esa promoción a Segunda B.

En Regional Preferente, el líder UD Castellonense cayó en su visita al Pego por lo que el Benigànim, que no falló contra el Jávea y se impuso por 2 a 1, le ha recortado distancias. Otros resultados de la jornada fueron la victoria por la mínima de la UE l'Alcúdia frente al Rafelcofer, el 2 a 1a favor de l'Olleria contra la UD Carcaixent o el empate a 1 entre el Muro y la UD Alginet.