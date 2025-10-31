Ontinyent aprueba el presupuesto de 2026 con el rechazo en bloque de la oposición que lo considera «continuista» El Ayuntamiento contará con 59,2 millones de los que 21,6 se destinarán a inversiones | El equipo de gobierno defiende su gestión «rigurosa, responsable y centrada en las personas»

A falta de dos meses para que concluya el año, el Ayuntamiento de Ontinyent ya cuenta con presupuesto para el 2026. Por ello, el alcalde, Jorge Rodríguez, felicitaba al concejal de Hacienda, Juan Pablo Úbeda, así como a los técnicos municipales, su diligencia. Un presupuesto que asciende a 59,2 millones de euros y que ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta de Ens Uneix. Los grupos de la oposición en bloque votaba en contra y han coincidido en calificarlo de «continuista».

El concejal de Hacienda aseguraba que se trata de un presupuesto que refleja el compromiso del equipo de gobierno con una gestión «rigurosa, responsable y centrada en las personas» y que apuesta por una ciudad «viva, próspera y cohesionada».

Úbeda defendía el rigor económico y la estabilidad financiera. «Hemos conseguido mantener la deuda muy por debajo que otros municipios y continuamos amortizando préstamos». Es más, pone al Ayuntamiento de Ontinyent como «ejemplo de gestión responsable, capaz de mantener el nivel de servicios y una inversión sin poner en riesgo su solvencia».

81% de financiación externa

El edil de Hacienda destacaba los 21,6 millones consignados en la partida de inversiones «para consolidar la transformación de Ontinyent» y subrayaba que el 81% de esas inversiones produce de otras administraciones, lo que demuestra, decía, «la capacidad de este equipo de gobierno de atraer recursos externos y la capacidad de influencia de Ens Uneix en la política valenciana».

También apuntaba que es un presupuesto que pone a las personas en el centro de la acción municipal con más de 8,5 millones de euros para los servicios sociales y las políticas para las personas.

Desde la oposición además de calificar el presupuesto, como continuista, «un corta y pega de los de 2025» según el portavoz del PP, reprochaban al equipo de gobierno la falta de diálogo para su elaboración, al rechazar sus propuestas.

Compromís: «No innova, no planifica»

«Este presupuesto piensa más en las fotos, en los eventos e inauguraciones para las elecciones que en solucionar las necesidades reales de las presentes y futuras generaciones», recriminaba el portavoz de Compromís, Nico Calabuig, quien lamentaba que no se centrara en retos como el acceso a la vivienda, los servicios públicos de calidad, las oportunidades para la juventud o una política fiscal justa y verde.

Para Compromís, en palabras de Calabuig, el presupuesto es el resultados de las políticas de Ens Uneix: «privatización de servicios, falta de diálogo, retrasos burocráticos, falta de personal en departamentos importantes y la no atención a la realidad de las entidades, clubes deportivos y la ciudadanía».

Mostraba su desconfianza en la gestión, al haber gastado este año 4 millones en contratos dados a dedo y en el hecho de que en el presupuesto de 2026 vuelven a aparecer partidas que ya estaban en el de 2025.

PP: «No se puede vivir de rentas»

Desde el PP, el portavoz, Rafael Soriano, manifestaba su decepción. «Sólo han aceptado una de las propuestas planteadas y, a medias. Tenemos la sensación de que se han sentado con nosotros para quedar bien, pero no para escucharnos de verdad».

«Es un presupuesto continuista, que no innova, que no planifica el futuro de la ciudad», lamentó Soriano, quien espetó al equipo de gobierno que «no puede vivir de rentas, ni confiando en que otras administraciones nos solucionen todo… Echamos de menos un liderazgo local, una mejor gestión de los recursos propios y un orden de prioridades más claro».

En concreto, los populares lamentan que no se tenga un plan claro para revitalizar el centro histórico; así como propuestas para conectar los polígonos con el núcleo urbano, para contar con más aparcamientos, impulsar el ocio juvenil y el turismo o cuidar más el tejido productivo. Al respecto, Soriano lamentó que cada vez sean más las empresas que instalan su sede en otros municipios.

Vox: «Presupuesto continuista de Pedro Sánchez»

Desde Vox, su portavoz, Andrés Vicente Navalón, también utilizó el calificativo de «continuista», pero añadió «de Pedro Sánchez, de un gobierno socialista» y argumentó que el gobierno de Rodríguez sigue implementado políticas de la agenda 2030 «que está complicando la vida de los agricultores y de toda la ciudadanía», apuntado «el tasazo» de la basura.

También lamentó la falta de políticas para la vivienda y más recursos para la seguridad ciudadana. «No se pueden tener abiertas las puerta a todas las personas que vienen a Ontinyent», aseguró y consideró insuficientes las partidas para servicios sociales y mantenimiento de las vías públicas y la promoción del castellano.

PSPV: «Sin proyectos sociales»

Para el portavoz del PSPV, José Antonio Martínez, el presupuesto es «continuista y sin proyectos sociales. Reproduce el mismo esquema. Una estructura rígida sin políticas transformadoras, ni que sirvan para reducir la desigualdad, contribuyan a mejorar el acceso a la vivienda o refuerce los servicios públicos».

Acusaba al gobierno local de limitarse a gestionar los recursos de otras administraciones sin presentar un programa propio. «Esta dependencia de otras administraciones deja al municipio sin capacidad de maniobra y a la merced de las prioridades de otros», aseguraba.