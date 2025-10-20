Ontinyent apela a la responsabilidad de los agricultores para respetar el calendario de quemas Desde la concejalía de Sostenibilidad recuerdan que hay que comprobar el nivel de preemergencia y animan a optar por opciones sostenibles | El PSPV considera las medidas municipales insuficientes y pide más inversión

La concejala de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Ontinyent, Sayo Gandia, ha recordado a la ciudadanía la importancia de respetar el calendario de quemas y comprobar siempre el

nivel de preemergencia antes de realizar cualquier quema agrícola, una práctica tradicional que sigue permitida pero que debe hacerse con responsabilidad y dentro de los márgenes que marca la normativa vigente.

En este sentido, desde el Consistorio se ha vuelto a insistir en que, en días como este lunes, cuando la zona de Ontinyent se encontraba en nivel 2 de alerta por riesgo de incendios forestales, quedan prohibidas todas las quemas hasta que el riesgo disminuya.

La concejala ha destacado que el incumplimiento de las restricciones puede derivar en sanciones importantes y ha recordado que, ante cualquier duda, la ciudadanía puede consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento o en el portal del 112 de la Generalitat valenciana.

Sayo Gandía ha explicado que, aunque quemar no es una práctica ilegal cuando se hace dentro del calendario y fuera de períodos de preemergencia, es esencial hacerlo correctamente y con todas las precauciones, pero que lo más recomendable es optar por las alternativas sostenibles que ofrecemos, porque son beneficiosas para el medio ambiente y para todos.

Al respecto, recuerda que, ante situaciones de riesgo o casos en que se observe humo excesivo, los educadores ambientales y los agentes rurales colaboran para comprobar la situación y, si es necesario, dar aviso a la Policía Local o al Seprona, que son los cuerpos competentes en materia sancionadora.

Gandia ha insistido también en que el Ayuntamiento ofrece alternativas sostenibles y gratuitas a la quema de restos vegetales, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más respetuosa con el medio ambiente y con la salud de las personas. Entre estas opciones se encuentran la trituración in situ, la cesión temporal de trituradoras domésticas, la recogida de restos vegetales a través de los ecoparques o la práctica del autocompostaje.

La concejala ha explicado el Ayuntamiento también dispone de trituradoras de menores dimensiones que pueden ser solicitadas para fincas con poca cantidad de restos, e incluso se puede gestionar el traslado de estos equipos desde el departamento de Medio Ambiente.

En cuanto a los restos de jardinería, Gandia ha recordado que no está permitido quemarlas, puesto que se consideran un residuo y pueden gestionarse de otros formas mucho más sostenibles.

Críticas del PSPV

Unas medidas que desde el PSPV de Ontinyent consideran insuficientes y reclaman una mayor inversión en políticas medioambientales y agrícolas «para afrontar de manera real y eficaz la problemática de las quemas agrícolas y sus consecuencias sobre la salud y el medio ambiente».

Los socialistas advierten que el actual contrato de triturado de residuos agrícolas ha quedado completamente desfasado y ya no admite más ampliaciones legales ni técnicas, mientras que el nuevo contrato de recogida de residuos sólo contempla un día a la semana para la recogida del verde, algo que consideran «claramente insuficiente para dar respuesta a las necesidades del sector».

El PSPV-PSOE propone la puesta en marcha de un plan municipal 'Quemas Cero', que incluya la mejora y ampliación del servicio municipal de triturado in situ. La creación de una planta local de trituración y compostaje de restos vegetales. Ayudas y bonificaciones fiscales para los agricultores que apuesten por alternativas sostenibles.

Además, los socialistas han felicitado al ontinyentí Pau Segura por su investigación sobre

los efectos de las quemas agrícolas, destacando que «su trabajo pone de manifiesto la

necesidad de actuar con coherencia y valentía ante un problema que afecta directamente a

la salud de la ciudadanía».