Ontinyent acogerá 'La Legendaria Gran Fondo' el 9 de mayo

Ontinyent Jueves, 20 de noviembre 2025

El Club Ciclista Ontinyent ha organizado 'La Legendaria. Ontinyent Gran Fondo', una prueba, registrada como marcha cicloturista, que reunirá a ciclistas de diferentes niveles y ofrecerá tres recorridos diferenciados, con distancias y desniveles adaptados a distintos perfiles.

Uno de medio fondo, de 151 kilómetros, con un desnivel acumulado de +2.134 metros; un gran fondo de 175 kilómetros y un desnivel de +2.708 metros; y el itinerario más exigente, el gran fondo Legendaria, que alcanza los 175 kilómetros y un desnivel de +2.780 metros y que incluirá la ascensión al Alt del Campello.

La organización ha informado de que la marcha contará con los servicios habituales en este tipo de pruebas: cronometraje, asistencia mecánica y sanitaria, así como varios avituallamientos distribuidos a lo largo del recorrido para garantizar la seguridad y la adecuada atención a los participantes.

El evento está gestionado a través de la plataforma RockTheSport, donde se detallan aspectos logísticos como inscripciones, precios y horarios de salida. El plazo de inscripción se mantiene abierto hasta el 30 de abril y la salida oficial tendrá lugar en la Carrer Vicent Lluís Montés Penadés de Ontinyent.

Desde el Club Ciclista Ontinyent se destaca que la Legendaria pretende consolidarse como una propuesta deportiva estable en el calendario cicloturista, contribuyendo a la proyección deportiva de la localidad y poniendo en valor su entorno natural. El evento está diseñado como una experiencia deportiva abierta, manteniendo su carácter no competitivo y su orientación hacia el disfrute del ciclismo.

