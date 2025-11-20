Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia un fin de semana invernal en la Comunitat y activa un triple aviso amarillo
Cartel de La Legendaria de Ontinyent. LP

Ontinyent acogerá 'La Legendaria Gran Fondo' el 9 de mayo

El Club Ciclista Ontinyent organiza esta marcha cicloturista que recorrerá distintos puntos del interior de Valencia y Alicante

R. X.

Ontinyent

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

El Club Ciclista Ontinyent ha organizado 'La Legendaria. Ontinyent Gran Fondo', una prueba, registrada como marcha cicloturista, que reunirá a ciclistas de diferentes niveles y ofrecerá tres recorridos diferenciados, con distancias y desniveles adaptados a distintos perfiles.

Uno de medio fondo, de 151 kilómetros, con un desnivel acumulado de +2.134 metros; un gran fondo de 175 kilómetros y un desnivel de +2.708 metros; y el itinerario más exigente, el gran fondo Legendaria, que alcanza los 175 kilómetros y un desnivel de +2.780 metros y que incluirá la ascensión al Alt del Campello.

La organización ha informado de que la marcha contará con los servicios habituales en este tipo de pruebas: cronometraje, asistencia mecánica y sanitaria, así como varios avituallamientos distribuidos a lo largo del recorrido para garantizar la seguridad y la adecuada atención a los participantes.

El evento está gestionado a través de la plataforma RockTheSport, donde se detallan aspectos logísticos como inscripciones, precios y horarios de salida. El plazo de inscripción se mantiene abierto hasta el 30 de abril y la salida oficial tendrá lugar en la Carrer Vicent Lluís Montés Penadés de Ontinyent.

Desde el Club Ciclista Ontinyent se destaca que la Legendaria pretende consolidarse como una propuesta deportiva estable en el calendario cicloturista, contribuyendo a la proyección deportiva de la localidad y poniendo en valor su entorno natural. El evento está diseñado como una experiencia deportiva abierta, manteniendo su carácter no competitivo y su orientación hacia el disfrute del ciclismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  4. 4 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  9. 9

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo
  10. 10 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ontinyent acogerá 'La Legendaria Gran Fondo' el 9 de mayo

Ontinyent acogerá &#039;La Legendaria Gran Fondo&#039; el 9 de mayo