La Once presenta en Xàtiva el nuevo modelo de quiosco de los vendedores de cupones El nuevo modelo de quiosco ubicado en la Plaza de la Bassa. / B.g. Se trata de una instalación más accesible, ecológica y cercana al público y con todas las comodidades para personas con discapacidad BELÉN GONZÁLEZ XÀTIVA. Sábado, 4 agosto 2018, 00:10

Once ha presentado en Xàtiva el primero de los nuevos quioscos que la organización instalará en toda la Comunidad Valenciana. Se trata de un modelo más accesible para todos los agentes vendedores con discapacidad; más ecológico, por la tipología de productos de construcción y sus consumos y, especialmente, con más facilidad de comunicación con el público.

En la presentación han estado José Manuel Pichel, Delegado territorial de la Once en la Comunidad Valenciana, y el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, junto con la directora de la Organización en la localidad, Amparo Núñez.

Puchel ha recordado que, gracias a los cupones, en toda España trabajan 71.000 personas, de los que 62.000 son personas ciegas y en Xàtiva son 207 personas y casi 100 trabajadores de las que 86 son vendedores. El delegado de la Once en la Comunidad ha señalado que se trata de un día relevante no sólo por la presentación del nuevo quiosco en una ciudad como Xàtiva, en la que los vendedores sufren sus altas temperaturas, sino porque en ellos y tras los nuevos chalecos, que también se han presentado, hay vidas y personas como las de Merche, una joven setabense que ha perdido la vista por un problema de miopía grave. «Era celadora en el hospital Lluís Alcanyís y se le cayó el mundo encima, pero se vino a la Once y hoy es una persona feliz y lleva cinco años vendiendo».

También Pilar, la vendedora que ha estrenado el primer quiosco en la Plaza de la Bassa, quien ha sufrido hasta 12 operaciones de columna y tuvo que dejar su trabajo en una fábrica de cristal en Montaverner, «no podía trabajar y desde hace un mes tiene una nueva vida ilusionante», asegura.

Por su parte, Roger Cerdà, agradecía a la Organización el haber elegido Xàtiva para la presentación de estas nuevas infraestructuras. «Espero y deseo que esta apuesta por modernizar estas infraestructuras sirva para mejorar la atención que se hace desde la Fundación a todas las personas con discapacidad», manifestaba.

Los quioscos se irán instalando progresivamente en los distintos municipios. En el caso de Xàtiva son cinco. La instalación presenta en sus laterales exteriores frases en Braile y una puerta abierta a los clientes que, además permite toda la labor de inclusión social para personas ciegas o con otra discapacidad y están dotados con aire acondicionado frío/calor.

Con el nuevo diseño, el quiosco de la Once cuenta con unas dimensiones que no sólo no obstaculizan el paso en las aceras, sino que permiten una mayor accesibilidad para la persona que ejerce la venta y también para quienes se acercan a compartir unos minutos con el agente vendedor.

Para las personas ciegas usuarias de perro guía, el nuevo quiosco cuenta con un espacio suficiente para que el perro esté tumbado en el suelo, cómodamente, mientras su amo trabaja.

Por su parte, para quienes utilizan silla de ruedas, el modelo dispone de una rampa fija de acceso al interior del quiosco, además de que todas las zonas de exposición son accesibles para estas personas mediante una plataforma que se adecua a las necesidades de la persona.

Además, para mejorar el confort del vendedor, se incluye una silla ergonómica, con regulación de altura y del respaldo; ruedas, apoyabrazos y reposacabezas; y un reposapiés regulable en altura.