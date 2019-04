El Olímpic se lleva los tres puntos de Alzira en un choque igualado El Olímpic se impuso. / f. a. c. Los de la Ribera se mostraron inoperantes en ataque y los de la comarca de la Costera fueron efectivos al anotar su única ocasión de gol VICENT CUCARELLA ALZIRA. Martes, 2 abril 2019, 00:59

El derbi intercomarcal entre la UD Alzira y el CD Olímpic de Xàtiva cayó del lado del equipo de la capital de la Costera que sólo necesitó de una ocasión de gol para anotar el 0-1 que sería definitivo.

El encuentro tuvo el mismo guión todos los minutos de juego. Una UD Alzira con más dominio de balón y más decidido a buscar la victoria y un CD Olímpic de Xàtiva reservón más preocupado de no encajar un gol de que de buscarlo.

De esta manera, los de Pau Quesada fueron los que crearon las ocasiones de gol en el primer tiempo y enlazaron las jugadas más brillantes del partido, pero no lograron batir al meta setabense. En la reanudación fue más de lo mismo, el peligro lo llevaban los alcireños pero no encontraban la definición en su juego, el técnico de la UD Alzira volvió a dejar a Faus en la banqueta y el ataque estuvo romo todo el partido, cuestión fundamental para que no llegara el gol en ninguna de las muchas ocasiones de que dispuso el equipo local.

Con el pase de los minutos y la inoperancia del ataque del Alzira, Jero López movió ficha y dio entrada a Seral en la punta de lanza del CD Olímpic lo que sirvió para que en la única ocasión que tuvieron en el encuentro el propio Seral anotará el gol de la victoria sumando tres puntos muy importantes para seguir el equipo setabense en la zona de promoción de ascenso.

Por lo que respecta a la UD Alzira, el equipo que preside Juan Antonio Sanjuán, una vez confirmada la permanencia, deberá tratar de concluir la temporada de la mejor manera posible. El equipo de Pau Quesada podría haber albergado alguna esperanza, aunque ligera, de colarse entre los cuatro primeros si hubiera logrado la victoria ante el equipo de Xàtiva, pero la derrota hace ya que la distancia sea excesiva y no se puedan plantear ya lo que hubiera sido todo un éxito.

Por su parte la UE Atzeneta cumplió con el guión y se impuso al Torre Levante por 2-0 con goles de Pablo Bonet y Álex Chico lo que le permite al equipo de la Vall d'Albaida seguir con opciones de poder alcanzar un puesto en la promoción de ascenso.

Con siete partidos por disputar en la categoría y a seis puntos del equipo actualmente marca esa cuarta plaza, el Olímpic de Xàtiva, el Atzeneta, liberado ya de toda la presión de ser nuevo en la categoría y tras haber protagonizado una excelente primera vuelta, no quiere dejar pasar una oportunidad que podría ser histórica. Así, con 21 puntos en juego, las opciones de alcanzar la cuarta plaza siguen en pie. La primera de esas siete citas se producirá en la próxima jornada con la visita al estadio del Villarreal C.

Posteriormente, Elche Ilicitano, Eldense, Silla, Orihuela, La Nucía y el Novelda serán los otros equipos a los que deberán hacer frente en la recta final de la competición. Si consiguieran un buen porcentaje de esos 21 puntos y los resultados les favorecen, ¿quién le puede quitar la ilusión de luchar por un objetivo que parecería un sueño en el inicio de la campaña?

En el grupo tercero de Preferente lo más destacado de la jornada fue la victoria de la UD Carcaixent frente a líder UD Castellonense por 3-2, triunfo que aleja los fantasmas del descenso al equipo carcaixentí, la UE l'Alcúdia perdió 0-1 con el Pego, l'Olleria y el Contestano empataron 1-1, el Enguera no tuvo su día y perdió contra la UD Benigànim 2-6, por su parte el Tous no pudo conseguir un resultado favorable en su visita al Rafelcofer y perdió 2-1, la UD Alginet y la UE Gandia se aplazó, mientras que en el duelo de la Marina Alta el Xàbia y el Dénia dejaron el marcador con el 0-0 inicial.