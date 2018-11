El Olímpic domina con autoridad el grupo sexto de Tercera tras una goleada Un instante del encuentro entre Olímpic y Alzira. / f. a. c. Los setabenses fueron muy superiores a un Alzira que no encuentra el rumbo y el UE Atzeneta sigue con una gran trayectoria VICENT CUCARELLA ALZIRA. Lunes, 12 noviembre 2018, 23:56

El CD Olímpic de Xàtiva se erige como líder en solitario del grupo sexto de Tercera División después de golear a la UD Alzira en el derbi intercomarcal por un resultado final 4-0.

Muy pocos problemas tuvo el equipo setabense para imponerse al conjunto de la Ribera Alta en un encuentro que a priori se pensaba que iba a ser más competido, ya que el conjunto de Alzira llegaba a este encuentro con un resultado positivo de la última jornada y entrenador nuevo en la banqueta, pero no fue así. Le bastó un minuto de juego al equipo de la capital de la Costera para que Pepín anotara el primer gol del encuentro. A partir de ahí fue coser y cantar para la escuadra de Jero López , Solano antes del descanso y Rafa Gimeno y Moscardó redondearon el marcador en la segunda mitad del partido.

Los de Pau Quesada volvieron a lo mismo de siempre, imprecisiones en defensa y centro del campo y nulidad total en la parte ofensiva. Se ha prescindido de Fernando Gómez Colomer, pero el mal de la UD Alzira no era ese. El equipo no tiene la consistencia del de la campaña anterior y por mucho que se le busquen los tres pies al gato no los encontrarán. La causa es muy simple, no hay dinero para reflotar una plantilla que le viene justo el jugar en Tercera División, por lo tanto hay lo que hay y nada más.

Por contra el club xativí está en un momento de forma impresionante, el equipo tiene hambre de victorias y su plantilla posee mucha calidad, de ahí que comande la clasificación y sea uno de los máximos favoritos para disputar la fase de ascenso a Segunda B al final de la temporada.

Por su parte, la UE Atzeneta sigue asombrando a propios y a extraños por la campaña que está realizando en su primer año en Tercera División. El conjunto de la Vall d'Albaida consiguió una nueva victoria en su salida al campo del Torre Levante donde se impuso 0-1, resultado que le mantiene en puesto de promoción de ascenso y confirma que ya no es ninguna casualidad que el equipo de Roberto Granero sea una pieza importante en cada encuentro para que lo tengan en cuenta, Lois fue el autor del tanto del Atzeneta en el minuto 63 de juego. En la próxima jornada el conjunto de la Vall recibe al Villarreal C dispuesto a seguir con su racha.

En el Grupo tercero de Preferente el líder UD Castellonense se impuso en el derbi de la Ribera a la UD Carcaixent en un encuentro que estuvo emocionante hasta el final. El Benigànim venció por 4-0 al Enguera en un partido en el que los de la Vall fueron superiores, el Tous ganó 4-1 al Rafelcofer, l'Olleria perdió 3-1 contra el Contestano, Pego 0, l'Alcúdia 0, y Gandia 2, Alginet 2.