Una oficina turística un 30% más cara Martes, 21 agosto 2018, 23:58

A la concejal de Turismo de Xàtiva Carmen Sanchis le traicionó el subconsciente cuando afirmó que «por fin podemos inaugurar» la ampliación del centro de recepción de visitantes de la ciudad. Un año y cinco meses ha transcurrido desde que la junta de gobierno municipal le autorizó a alquilar, a razón de 900 euros la mensualidad, 220 metros cuadrados que el bar paredaño no necesitaba para nada y que por encontrarse en el angulado rincón donde se encuentra nadie más habría alquilado. Una inauguración tanto más tardía si se tiene en cuenta que se produce a tan sólo 15 días de que empiece el otoño meteorológico. La reforma, además, ha experimentado un sobrecoste del 30%, ya que estaba presupuestada inicialmente en 60.000 euros y, según declaró el alcalde Roger Cerdà ante la reina de la feria y su corte, ha terminado costando 80.000 euros.

Inconvenientes de arrendar la feria. Llámennos puntillosos, agoreros y suspicaces. Pero si tú cedes la gestión de una parte fundamental de la feria, como es la 'fira del bestiar', a una empresa con intereses muy concretos en ese sector económico, ¿no crees que, aún sin querer, llevará el agua a su molino, terminará por excluir cuanto no sea de su agrado (o conveniencia) y le dará a esa trascendental parte del certamen un sesgo que no tiene por qué ser el más provechoso para la ciudad? Es lo que les dijo el conde de Romanones, jefe del Partido Liberal, a los suyos en el fragor de un debate parlamentario: «Dejad que ellos hagan las leyes. Yo haré el reglamento». Pero elevado al cubo. ¡Señor, y Miguel A. Lorente enfurruñado porque Cerdà no le deja meter baza en la fiesta mayor!

Dan por abatibles a los plataneros. Para considerar, y más tras caer una rama en plena feria, que los monumentales plataneros del paseo están para el arrastre, a pesar de que a sus 130 años tienen más de media vida por delante -llegan a alcanzar los 300-, la corporación está haciendo lo contrario de lo que debería hacer. A menos, claro está, que quiera reemplazarlos por entoldados y sombrillas que no aportan la sombra y el frescor que da un árbol, como se puede apreciar en el margen norte del real. No ha repuesto uno solo de los ejemplares muertos en los últimos lustros y ha elevado a definitivo el cegado de los alcorques que se habían ido quedando huérfanos. Miedo da pensar qué puede estar tramando.

El 'parque de atracción' chirría. La nueva ubicación de las atracciones feriales no gusta a los feriantes porque hasta la caída de la tarde, sin un mal árbol bajo el que cobijarse, allí no hay quien vaya. El problema es que tampoco gusta a los vecinos por el ensordecedor ruido que hasta 2017 venían soportando con resignación los residentes en la avenida de Selgas, dominicas del Convento de la Consolación incluidas. Y tanto una queja como otra tienen mal arreglo porque aunque el consistorio combata el calor con sombrajos, quedará todavía por despejar el escollo de la ambientación, ya que el hilo musical tampoco convence a los feriantes.

Verde, que no te quiere verde. El agua del lavadero que da nombre a la plaza de la Bassa estaba verde el día de la inauguración de la feria. Y no precisamente de envidia, sino por falta de cuidado. Un abandono que afecta también a la más emblemática fuente de Xàtiva, junto con la del Lleó, la de los 25 caños.