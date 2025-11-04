Octubre deja 159 personas paradas menos en la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés El sector Servicios vuelve a ser un mes más clave en el empleo

El mes de octubre ha cerrado con un buen dato para el empleo en las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés, con una bajada global de 159 personas en el cómputo de la cifra de parados con respecto al mes anterior.

Así, según los datos de Labora, en la Costera el número de parados se sitúa en 4.090 personas, 49 menos que en el mes de septiembre. Un total de 88 personas han salido de la lista del paro en la comarca de la Vall d'Albaida, con 4.548 parados inscritos a 31 de octubre. Por su parte, en la Canal de Navarrés, el paro baja un 2,56%, lo que se traduce en 22 personas que han encontrado empleo en octubre y una cifra de parados de 836.

Por sectores, cabe destacar una vez más el de Servicios, que es el que más empleo ha creado en octubre, frente a otros que han destruido. Por municipios, cabe resaltar que tanto Ontinyent como Xàtiva suman parados, 5 y 1 respectivamente. La otra capital de comarca, Enguera, se mantiene con el mismo número de desempleados que en septiembre. Los municipios en los que más desciende el paro son Canals y Albaida, con 17 personas menos en el paro; seguida de Bocairent, con 13 desempleados menos.

Con respecto a la contratación, en la Costera se han registrado 1.554 contratos, siendo algo mayor los indefinidos que los temporales. El 52,32% de ellos son a tiempo parcial. En la Vall d'Albaida se han registrado 2.571 contratos e igualmente, ha sido sensiblemente mayor los indefinidos y los de jornada completa.En la Canal de Navarrés se han registrado 715 contratos, mayoritariamente temporales (el 83,22%).

Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, , considera que «el aspecto más destacable del comportamiento del mercado laboral de este mes es que sigue descendiendo el paro, con una contratación que se mantiene sólida y una afiliación a la Seguridad Social que continúa creciendo».

En este sentido, subraya que «el Consell de la Generalitat y Labora deben activarse sin dilación y no depender únicamente de las políticas estatales» y enfatiza que «es el momento de invertir en formación y orientación directa a las personas y colectivos que más lo necesitan, especialmente mujeres, jóvenes y grupos con mayores dificultades de acceso al empleo».