Un obstáculo mal señalizado Lunes, 6 mayo 2019, 23:45

El PP de Xàtiva ha denunciado la peligrosa solución improvisada para avisar a los automovilistas de que el bolardo retráctil de la calle del Ángel está averiado: una simple cinta de plástico sujeta a la casa más próxima. Un apaño punible con el código de circulación en la mano e impropio de la Administración que ha de velar por la seguridad circulatoria señalizando correctamente cualquier anomalía que se produzca. Ciertamente, más aparatoso que éste era el bolardo colocado durante la etapa anterior junto a la fuente del Lleó para impedir el acceso de los no residentes al recinto histórico de la ciudad y, entre que la densidad de tránsito de esta vía es muchísimo mayor que la de Sant Pere y que el pivote se encontraba al final de la Pujada del Carme, fueron muchos los conductores que se estrellaron contra él antes de que la corporación renunciara a repararlo.

Los primeros derribos fueron 'maulets'. Uno de los candidatos a formar parte del próximo consistorio recordaba días atrás que Xàtiva ya fue asediada por las tropas de Felipe de Anjou en mayo de 1706, un año antes del asalto y quema de la ciudad. Lo que no decía el aspirante a concejal es que, para defender mejor guarecerse de las fuerzas enemigas, el general austracista Joan Batista Basset le hizo el primer descosido a la ciudad. Ordenó diversas demoliciones, entre ellas, la del convento del Carmen.

El archiduque no era manco. Asimismo no estará de más recordar a quienes idealizan al archiduque Carlos de Austria cómo le pagó a Basset sus servicios. Al enterarse de que se había vuelto a poner del lado de los labradores y los campesinos valencianos, sus aliados en los inicios de la revuelta antiseñorial, que no otra cosa fue para muchos de los contendientes la Guerra de Sucesión a la corona de España lo encarceló. Luego lo liberó para que pusiera orden, reuniera a las dispersas tropas afines que le quedaban tras la derrota de Almansa y las condujera a la defensa de Barcelona. Y, por último, se desentendió de él y no le nombró mariscal de campo del ejército imperial hasta que cayó enfermo de muerte, después de cumplir catorce años de cárcel. Menudo era el supuesto paladín de las libertades forales. En cuanto se convirtió en Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, mandó a todos sus seguidores españoles a paseo.

El candidato focaliza la campaña. El personalismo se ha adueño de la campaña a las municipales. La foto de Roger Cerdà en los anuncios y carteles socialistas no puede ser más grande. Aunque en el escaparate del local que el partido posee en Botigues, un cartel de María José Pla comparte honores con otro cartel en el que aparece la totalidad de la candidatura, la cantidad del Partido Popular a la alcaldía es la única protagonista de los microvídeos que está difundiendo la organización. Lo que está distribuyendo Esquerra Unida por la ciudad no son pancartas con el lema de electoral de Xàtiva Unida sino lonas rojas con el nombre de Miquel, en alusión a Miguel Á. Lorente López. Ni que decir tiene que la idea está inspirada en los celebérrimos versos de Gustavo Adolfo Bécquer. Así se admite en el mensaje de auxilio que ha dirigido esta formación a simpatizantes y amigos para que se le permita colgarlas en sus fachadas: «Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar». Y está por ver el tamaño que tienen las imágenes de los demás contendientes.

Un error de cálculo. Lo de que después de unas elecciones todos dicen que han ganado, aunque sea un disgusto, tiene su explicación. El ejemplo lo tenemos en Xàtiva. ¿Qué cálculos se ha hecho Esquerra Unida? Pues que si «en 2015 el PSOE de Xàtiva superó a Miquel Lorente por sólo 673 votos (4.426 a 3.753) y en abril de 2.019, con el viento de cara (sic) de Pedro Sánchez y Ximo Puig y una subida en la participación electoral, ha bajado de 4.246 votos a 4.032 en las autonómicas, estaremos a sólo 279 votos de convertirnos en la primera fuerza política de Xàtiva» en los comicios del próximo domingo día 26 de mayo. Lo que no dicen estas cuentas de la lechera es que las diferencias entre el primer clasificado en las elecciones generales del 28A (PSOE, con 4.726 votos) y el tercero (Unides Podem, con 2.705) fue de 2.021, y que, a pesar de que Ximo Puig obtuvo en las autonómicas menos votos que Sánchez en las generales, la diferencia entre el PSPV (4.032) y el en estos comicios quinto clasificado, Unides Podem (2.705), se amplió considerablemente (2.683). Cómo influirán las municipales la gestión de cada cual o las escisiones que se han producido en el seno de alguno de los concurrentes a los comicios, caso de Compromís, ya es otro cantar.

El PP habría ganado sin competencia. Lo que no se puede hacer es sumar peras y restar manzanas. Que es lo que están haciendo muchos conservadores estos días. Si no hubieran aparecido Ciudadanos y Vox -se dicen para darse ánimos- el Partido Popular de Xàtiva habría obtenido 7.100 sufragios en las elecciones a Cortes Generales, 2.374 más que el PSOE. Y es verdad. Pero eso es como si los socialistas se lamentaran por la competencia que le hacen Compromís, Podemos y Esquerra Unida. Una preocupación que sólo conduce a la melancolía. O a la épica, según el evangelio que predica durante estos días Xàtiva Unida.

EU se ha preparado como nadie. Xàtiva Unida, en cambio, no marra el tiro cuando denuncia que en la primera media hora del debate inaugural de la campaña el PSOE le copió la idea de un pacto de ciudad; Compromís, la del establecimiento de una estrategia a 20 años vista; el Partido Popular, la de la de un aparcamiento elevado en la estación de autobuses, y Ciudadanos, la de la renovación de la red de agua potable y la de un espacio de creación cultural. Se supone que para añadirlo al infrautilizado CCX. O no.

Un centro comercial municipal. Ojo a la propuesta realizada por la todavía concejal en el Ayuntamiento Empar Penadés. La candidata de Per Xàtiva a la alcaldía plantea construir «un centro comercial abierto gestionado por el ayuntamiento». Es decir una especie de mercado de abastos a mitad de camino entre Plaza Mayor y el Gum moscovita de la etapa soviética. Para que luego digan que los nacionalistas valencianos son tan de derechas como Pujol. Propuesta a la que Cristina Suñer añadió la creación de un laboratorio ciudadano que contenga un centro de innovación digital, que a la vez sea vivero de empresas, centro de formación y fuente que irradie creatividad.

Los vecinos se conforman con menos. Mucho más prosaicas son las aspiraciones vecinales en este sentido. A los gobernantes les han pedido estos últimos días que cuiden el césped y limpien y pongan en marcha la fuente ornamental de la rotonda de acceso a la ciudad, la del Portal del Lleó. O que hagan algo tangible por el centro histórico, como les pedía un vecino de Xàtiva que opina que esta parte de la ciudad «está dejada de la mano de Dios».