Las obras de drenaje de la línea Xàtiva-Alcoi a su paso por el pantano de Bellús se licitarán en el primer trimestre de 2026 Se trata de un proyecto paralelo a las obras de renovación de la vía ya en marcha que evitará la inundación de la misma y permitirá que la presa recupere su capacidad

Miércoles, 12 de noviembre 2025

El pasado 24 de marzo fue un momento histórico para municipios de cuatro comarcas de la Comunitat Valenciana. Tras años de reivindicación, se iniciaban las obras de renovación integral de la línea férrea entre Xàtiva y Alcoi. Un trazado de 64 kilómetros de la línea de Media Distancia, en cuya modernización se invertirán 160 millones de euros y cuyo plazo de finalización está previsto para finales de 2026.

Pero esta vía, además de la falta de modernización necesita de otra actuación a objeto de solventar otro de los inconvenientes: el desaprovechamiento del pantano de Bellús, por donde transcurre uno de los tramos, dado que la presa no puede alcanzar su capacidad máxima, que es de 69 metros cúbicos, por su afectación por inundación en varios puntos de la línea ferroviaria, provocando cortes en la vía.

Para solucionar ambos problemas, el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y Adif firmaron en junio de 2022 un convenio para promover la ejecución de las obras de mejora del drenaje transversal del embalse de Bellús en la línea Xàtiva-Alcoi y la redacción del proyecto se inició en octubre de 2023.

Actualmente, el proyecto, que es independiente a la actuación de renovación de la vía, está en trámite de aprobación y, según fuentes de la CHJ, la licitación de las obras está prevista para el primer trimestre de 2026, con un presupuesto de 20,8 millones de euros, financiado al 30% por el Ministerio y al 70% por Adif y un plazo de ejecución de 18 meses.

Ampliar Nuevo trazado de la línea a su paso por los barrancos. Proyecto

La actuación consistiría en la mejora del drenaje en los barrancos de Torrella y Forcall, con la modificación del trazado y la construcción de dos viaductos para salvar estos barrancos. La actuación permitirá, por tanto, dar solución a dos problemas: las afecciones en la vía como consecuencia de las lluvias y la limitación del llenado del embalse de Bellús. El nuevo trazado consistirá en un tramo curvo de 350 metros de radio y 1.683 metros de longitud, que discurrirá en paralelo y por el interior de la curva actual, a una distancia de unos 75 metros.

Nuevo trazado

El nuevo trazado contendrá un viaducto de 375 metros repartidos en 9 huecos de luces, cada uno de 6o metros que cruzarán los barrancos de Torrella y Forcall, aumentando la capacidad hidráulica actual.

La rectificación del trazado conlleva el tener que ocupar parcelas que actualmente están en información pública para su expropiación. El total de los terrenos, que pertenecen a los términos municipales de Benigànim, Quatretonda y La Pobla del Duc es de 31,1 hectáreas, de 44 parcelas. La mayor parte de ellas son del término municipal de la Pobla del Duc, 21 en total; 15 en Benigànim y 8 en Quatretonda. Se trata de viñedos, en su mayoría, vías públicas y algunos frutales.