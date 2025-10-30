Las obras del Centro de Día de la Llosa de Ranes se iniciarán antes de Navidad El Ayuntamiento ha adjudicado la actuación por más de 1,7 millones de euros

Recreación de cómo será el Centro de Día de La Llosa de Ranes.

R. X. La Llosa de Ranes Jueves, 30 de octubre 2025, 16:22

La empresa murciana Construcciones Metálicas San José SL ha sido la adjudicataria de las obras del Centro de Día de la Llosa de Ranes que contarán con un presupuestos de 1.733.949,18 euros y que, según la previsión del Ayuntamiento, se iniciarán antes de Navidad. El proyecto cuenta con una subvención a través del Pla Convivint acordada entre la Diputación de Valencia y la Conselleria de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda.

El futuro centro se levantará sobre un solar municipal de 1.500 metros cuadrados de superficie, situado en la Ronda de la Costera, una zona de fácil acceso. El edificio, que ocupará aproximadamente 900 metros cuadrados construidos, tendrá amplios espacios adaptados a las necesidades de las personas mayores, incluidas zonas de estancia y convivencia, salas de terapia y actividades, comedor, cocina, despachos profesionales y un área ajardinada exterior.

Una vez en funcionamiento, el centro tendrá capacidad para atender a 50 personas, proporcionando atención diurna, acompañamiento social, apoyo a las familias cuidadoras y programas de estimulación y bienestar.

Ampliar Arriba, solar donde se construirá el centro. Abajo, recreación de la parte ajardinada que tendrá el edificio. LP

La alcaldesa de la Llosa de Ranes, Salvi Pardo, ha expresado su satisfacción por la adjudicación del proyecto dada la necesidad que el municipio tiene de contar con un centro

para poder atender a las personas mayores y favorecer su permanencia en su ambiente familiar y social. «Se trata de un paso decisivo para reforzar la atención a nuestros mayores y ofrecerles un entorno seguro y adaptado, donde poder disfrutar de compañía, atención profesional y actividades que mejoren su calidad de vida», ha señalado.

Asimismo, la alcaldesa ha comentado que los centros de día «son un recurso social fundamental dentro del sistema de atención a la dependencia, porque permiten a las personas mayores estar en su entorno habitual el mayor tiempo posible, al tiempo que reciben los cuidados y la atención que necesitan».