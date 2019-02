Los nuevos juzgados causan polémica El retranqueo en la Alameda hará más visible el patinillo en lo que iba a ser una medianera. Martes, 5 febrero 2019, 00:49

La simulación de cómo quedará el lienzo de muralla existente a espaldas del antiguo monasterio de Santa Clara y la Font del Lleó ante unos nuevos juzgados no ha sido bien acogida entre algunos simpatizantes de Iniciativa Cívica Centre Històric de Xàtiva. El que no se pregunta quién es el autor de las hipotéticas soluciones difundidas por la Casa de la Ciutat, opina que el retranqueo del edificio descontextualizará los paños de muralla que quedan en esa zona o hace notar que llamará más la atención la pared con vocación de medianera de la finca siguiente de la avenida de Selgas. En general, son comentarios apresurados e incluso precipitados, pues no falta quien cree que se le va a poner «una especie de marquesina (...) totalmente absurda» a la Font del Lleó sin reparar en que el pabellón que aparece en alguna de las imágenes es el de la de la antigua gasolinera. Pero los hay que denotan oficio: el concurso para la realización del proyecto, cifrado en 200.000 euros, aún no se ha convocado. Y un gran conocimiento del terreno. Quique Argente, por ejemplo, hace constar que la medianera dista mucho de ser lo «bonita» que aparece en la representación, pues posee un patinillo con las bajantes y las ventilaciones al aire. Una respuesta que indica que no será fácil encajar las piezas existentes, conjugarlas con la legislación relativa a los BIC y que la solución constructiva que se adopte guste a todo el mundo.

La Diputación no busca un palacio. La cesión del Palau d'Alarcó a la Diputación, como apuntó Roger Cerdà con ocasión de la visita de la consellera de Justicia Gabriela Bravo, sería una buena idea si no fuera por un pequeño detalles. Y es que lo que la corporación provincial buscaba afanosamente a principios del pasado año era un local de entre 300 y 350 metros cuadrados, no una gigantesca casona como la que albergó a la reina Isabel II durante su estancia en Xàtiva. «Quant més sucre, més dolç», podría alegar el inspirador de esta liebre informativa. No diremos que no mientras no se consulte al Palau de la Batlia y su titular diga que «l'ajuntament d'ajuntaments» puede esperar el tiempo que haga falta y amoldarse a cualquier inmueble. Porque antes se tendrán que derribar las dependencias conventuales construidas después de la Guerra Civil, realizar las excavaciones y estudios arqueológicos pertinentes, edificar los nuevos juzgados, rehabilitar el Palau d'Alarcó y acondicionarlo a las necesidades de sus nuevos inquilinos. Lo que se dice: muy largo me lo fiáis.

¡Y saltarse la voladura del claustro! Mal si es un salto en el tiempo accidental. El presente del Real Monasterio de Santa Clara no se entiende sin la decisión de volar el claustro gótico para edificar un mercado, adoptada por el comité revolucionario local que confiscó el cenobio, constituido por la CNT y la UGT. Y peor si es una instrucción oficial emanada de la concejalía de Cultura. El caso es que la guía que instruía a los visitantes en la historia y las vicisitudes sufridas por el convento desde su creación pasó el sábado de la Desamortización de Mendizábal (1836-1837) al cierre del convento en 2001 sin solución de continuidad ni la menor alusión a la barbaridad perpetrada durante la Guerra Civil. Si quien olvida la historia está condenado a repetirla, ¿qué le pasará al que la esconde como una urraca, señor Estellés?

Bellús marca el territorio. La alcaldesa de Bellús ha lanzado una auténtica ofensiva para reivindicar aquello que considera que pertenece a su municipio. A la reclamación del 1,5% de los ingresos brutos que obtiene el Ayuntamiento de Xàtiva por el abastecimiento de agua del nacimiento que lleva el nombre de este pueblo de La Vall d'Albaida, ha añadido con posterioridad unas cuantas peticiones. Un anuncio turístico publicado recientemente en prensa hace bellusense la totalidad del 'Estrecho de las Aguas', se arroga la construcción del canal de Bellús y, lo que es más preocupante porque emplea el pretérito imperfecto, asegura que «canalizaba el agua a Xàtiva». Literalmente quiere decir que ya no la canaliza. Pero, como eso no es así, ¿está dando a entender que dejará de canalizarla en el futuro? Muy claro no queda, desde luego.

De qué sirvió acudir a Fitur. El Partido Popular no suelta el bocado de Fitur. Sospecha, probablemente por propia experiencia, que en Fitur «de forment, ni un gra», y ha decidido poner en un brete a cuantos ediles aprovecharon esta excusa para desplazarse a la capital de España. En su órgano de expresión anuncia que ha solicitado la relación completa de reuniones de trabajo mantenidas por la delegación municipal desplazada a Madrid con empresas, entidades, agentes profesionales y operadores turísticos, así como la relación de compromisos adquiridos en beneficio de esta industria. Una delegación que este año del Señor ha estado compuesta por el alcalde Roger Cerdà, Mariola Sanchis, la secretaria del alcalde y el jefe de prensa, en la primera expedición, y las concejalas Xelo Angulo y Cristina Suñer, en la segunda.

Tirón de orejas a Sanchis. Iniciativa CHX ha salido al paso de las palabras que pronunció la concejala de Turismo Sanchis del Valle con una simple indirecta. Publicando el horario de apertura de la capilla de los Amantes de Teruel -De lunes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas- y dejando que el lector lo contraponga con la jornada laboral nada turística del personal del Espai Borja y de la oficina de información al visitante de dicho departamento.

El clavo ardiendo de Cerdà. La última razón que esgrimió el alcalde Cerdà para justificar en el pleno por qué no exigió la ejecución de una subvención terminal de un cuarto de millón para el acondicionamiento de la plaza de toros fue que no se puede realizar ningún tipo de trabajo en el coso hasta que la justicia perite las obras realizadas en tiempos de Alfonso Rus y de Vicente Parra. Una excusa que desconcertó a mucha gente porque no todo el mundo sabe que, amén del sumario abierto contra el entonces arquitecto municipal Antonio Vela, pendiente ya de juicio, el juzgado de instrucción número 1 abrió una pieza separada por los sobrecostes de seis millones de euros que experimentó el cubrimiento del ruedo. Una derivada que la magistrada Susana Company archivó en enero de 2018 al considerar que el informe pericial aportado por el ayuntamiento era incompleto. Una decisión contra la que recurrió el consistorio, obligando a la jueza a reabrir la causa y encargar en octubre un dictamen independiente. Que el que mencionó Cerdà para justificar, en cualquier caso, que el ayuntamiento no hubiera exigido el cumplimiento del contrato por valor de 240.000 euros adjudicados a la firma Bertolín.