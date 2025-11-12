Nuevo paso para las obras de la carretera CV-611 en Benigànim tras ocho años del inicio del expediente La Diputación, promotora de la actuación, convoca a los propietarios de los terrenos expropiados al levantamiento de actas de ocupación

La Diputación de Valencia, concretamente el Área de Carreteras, ha convocado a cerca del centenar de propietarios afectados por la expropiación de terrenos para las obras de la carretera CV-611 en Benigànim al levantamiento de actas de ocupación. El trámite administrativo en el que se documenta la propiedad y la situación jurídica y física del terreno para fijar el valor del bien y la indemnización correspondiente. La convocatoria es para los días 2 al 4 de diciembre, en el Ayuntamiento.

Se trata de un paso más para el inicio de las obras, que fueron adjudicadas el pasado mes de agosto por 2.848.667,12 euros a la empresa de Oliva Torrescamara y CIA. de Obras S.A. y un plazo de ejecución de 12 meses.

Cabe recordar que el expediente de estas obras, «Obras de Acondicionamiento de la carretera CV-611. Tramo CV-610 a Benigànim», se inició en 2018 con la redacción del proyecto, que fue adjudicado a la empresa Oficina Técnica TES S.L. En septiembre de 2020 se informa favorablemente al proyecto que fue aprobado en enero de 2021. En octubre de 2023 se certifica que el proyecto es viable y que está en trámite la expropiación de los terrenos necesarios. En diciembre de ese año se resuelve la actualización de los precios del proyecto. Las obras salieron a licitación en diciembre de 2024 y fueron adjudicadas el mes de agosto de este 2025.

La actuación prevista consiste en la ejecución de una carretera convencional, con calzada única de dos carriles, con arcenes de 1 metro de ancho. La vía se ha dividido en dos ejes, unidos estos por una glorieta, para resolver la intersección de la antigua carretera CV-611. Al final del tramo de actuación, en la intersección con la CV-612, se ha diseñado una segunda glorieta para mejorar la actual intersección. Al respecto, se han definido tres nuevos ejes, uno para la glorieta y otros dos que corresponden con los ramales de entrada y salida de la CV-612, uno en dirección a Quatretonda y el otro a Benigànim.