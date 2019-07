El nuevo gobierno de Sueca destaca el descenso del 5% en el gasto político Dimas Vázquez, durante el pleno de investidura. / juan j. monzó El alcalde Dimas Vázquez comenzará a cobrar su sueldo en septiembre y PP y Gispm aceptan asumir competencias en el ejecutivo local REDACCIÓN ALZIRA. Martes, 9 julio 2019, 00:45

El nuevo gobierno del Ayuntamiento de Sueca aprobó ayer, en un pleno extraordinario, varias medidas respecto a las retribuciones de los concejales, como la reducción de sus sueldos y el de los asesores, con una «reducción» del gasto político para las arcas del consistorio. «Pese a la reducción, la cuantía final destinada a este capítulo alcanzará a 11 personas, frente a los 9 de la pasada legislatura. Con esta decisión de reducir los sueldos, el nuevo alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, cobrará menos que su antecesora, y menos que si continuara con su vida profesional como profesor de instituto, unos 240 euros menos», señalaron. Vázquez considera que ser alcalde de Sueca «es un honor y un orgullo, y eso no se paga con dinero». El nuevo alcalde apuntó que hasta septiembre no empezará a cobrar su sueldo de alcalde por lo que en estos dos meses y medio su trabajo al frente del Consistorio no costará un euro a las arcas municipales.

Además, como ya anunció en su discurso de investidura, Vázquez ofreció también responsabilidades en el gobierno a los tres partidos de la oposición, de los cuales sólo Partido Popular y Gispm han aceptado. Las competencias asignadas por el alcalde, y aceptadas por ambas fuerzas políticas, serán Agricultura y Comunicación, respectivamente. Compromís, por su parte, no ha aceptado la responsabilidad de Promoción Lingüística. Vázquez afirmó que, por su idoneidad, «confiaba en que les parecería atractivo el ofrecimiento y no una burla como así lo han calificado en el Pleno».

Con esta fórmula de invitar a participar a todos los partidos, el nuevo equipo de gobierno «desea hacer partícipes a todos los partidos, incluida la oposición, para trabajar juntos en un proyecto común de nombre Sueca», señaló Vázquez. Con ello pretende que, además de gestionar una responsabilidad, también puedan gestionar el presupuesto asignado a dicha concejalía. Su intención es que sean invitados, asimismo, a participar en las juntas de gobierno local para dar cuenta de su gestión, cuando corresponda.

Vázquez agregó que el organigrama inicial de competencias municipales puede ser flexible y, con el tiempo, ir puliéndose «para que el conjunto de personas con responsabilidades pueda dar el mejor rendimiento posible y todo ello se traslade a la población, que al final es el objetivo de cualquier buen político. Y desde esta premisa vamos a seguir trabajando el PSPV-PSOE y Ciudadanos desde el gobierno local».

También se aprobó el número y características del personal eventual, la composición de las comisiones informativas, los miembros de la junta de gobierno local, los representantes en órganos colegiados y tenientes alcalde, entre otros.