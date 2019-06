Municipios de la comarca piden medidas ante el aumento de mosquitos tigre Una vecina de Alzira afectada por las picaduras del mosquito tigre. / lp El PP de Alzira critica la «pasividad» del Ayuntamiento y exige soluciones a causa del incremento de estos molestos insectos REDACCIÓN ALZIRA. Jueves, 6 junio 2019, 01:15

Si hace unos días fue el alcalde de Alberic, Toño Carratalá, quien lamentó la pasividad de la Generalitat para evitar la presencia de mosquitos tigre en su término municipal, ahora, desde otra población de la comarca de la Ribera como es Alzira, también lamentan el incremento de este molesto insecto y exigen medidas para acabar con una situación que está causando problemas a muchos vecinos.

Desde el Partido Popular manifestaron en un comunicado que, «aunque el actual gobierno se encuentre en funciones, no debería cesar su actividad hasta el próximo sábado 15 de junio. Más si cabe cuando el gobierno lo van a seguir formando los mismos partidos políticos que en la actualidad».

Los populares recordaron que un pleno tras otro «hemos alertado de la nula efectividad de las actuaciones del gobierno local en materia de tratamientos contra los mosquitos. Por ese motivo, una de nuestras 38 propuestas electorales consistía en aplicar tratamientos eficaces para la erradicación de estos insectos, teniendo la propuesta detallada y cuantificada económicamente para aplicarla en caso de que hubiéramos gobernado».

Por ello, continúan desde esta formación, «y en aras de la oposición constructiva que pretendemos llevar a cabo desde el mismo día de las elecciones tras conocerse el resultado, nos ofrecemos a colaborar con el gobierno en funciones y poner a su disposición nuestra propuesta».

De no aceptar esta, afirman desde el PP, «exigiremos al gobierno en el primer pleno de la nueva legislatura, la aplicación de tratamientos efectivos, pues la alerta sanitaria es más que evidente y la ciudadanía nos encontramos desesperados ante la peligrosa plaga de mosquitos que puede terminar siendo vector de transmisión de enfermedades contagiosas, además de las dolorosas picaduras que venimos sufriendo cuando llega el buen tiempo, habiéndose incrementado este año».

Y es que no son pocos los casos de vecinos que han manifestado sus quejas ante la mayor cantidad de mosquitos no sólo en el término municipal, sino también en el propio casco urbano, por lo que piden que se tomen las medidas necesarias para evitar que esta situación se prolongue en el tiempo.

Alberic exigió a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública una rápida y contundente acción contra la plaga de mosquitos que asola la localidad y otros municipios colindantes y que está afectando a la población. El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, reclamó «que se pongan las pilas porque desde el consistorio y la Mancomunitat de la Ribera Alta ya no podemos hacer nada más y en los últimos días se ha demostrado que no es suficiente. Las autoridades superiores nos tienen que ayudar a combatir una plaga que está afectando a la salud de la población. Y por ahí no vamos a pasar. En los últimos años se han restringido mucho los posibles tratamientos contra los mosquitos por el cuidado del medio ambiente, lo que no nos parece mal, pero hay que aportar alternativas porque eso no puede suponer que la población sufra las consecuencias».