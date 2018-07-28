EL MUNICIPIO VIVE SUS MOROS Y CRISTIANOS

AJUNTAMENT D'AIELO DE MALFERIT. LA LOCALIDAD DE AIELO DE MALFERIT PREPARA SUS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS EN HONOR AL SANTÍSSIM CRIST DE LA POBRESA Y A SANT ENGRACI MÀRTIR, QUE SE CELEBRAN DEL 5 AL 8 DE AGOSTO. FECHAS MUY SEÑALADAS YA QUE EL MUNICIPIO CELEBRA CON GRAN INTENSIDAD ESTAS FIESTAS DONDE SE UNEN ACTOS TRADICIONALES CON OTROS MÁS LÚDICOS.
SIN EMBARGO, ANTES DE LA LLEGADA DE LOS DÍAS GRANDES, AIELO ORGANIZA UNA COMPLETA Y VARIADA AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES PREVIAS QUE CUENTAN TAMBIÉN CON UNA GRAN ACOGIDA POR PARTE DE FESTEROS Y VECINOS. UNO DE LOS ACTOS MÁS ESPERADOS ES EL DESFILE DEL 'ALARDO', QUE SE LLEVARÁ A CABO ESTA NOCHE, Y DONDE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD SE LLENAN DE GRAN COLORIDO GRACIAS A LOS DISFRACES QUE LUCEN TODOS LOS PARTICIPANTES Y CON LOS QUE MUESTRAN SU SENTIDO DEL HUMOR. LA SALIDA, A PARTIR DE MEDIA NOCHE, SE REALIZARÁ SEGÚN EL ORDEN DE LA ENTRADA.
OTRO DE LOS COMPONENTES ESENCIALES DE LAS FIESTAS DE AIELO ES LA MÚSICA Y POR ELLO MAÑANA DOMINGO TENDRÁ LUGAR EN LA PLAÇA PALAU A LAS ONCE Y MEDIA DE LA NOCHE EL XXXI FESTIVAL DE MÚSICA FESTERA.
ASIMISMO, EL MUNICIPIO DE LA VALL D'ALBAIDA YA HA ACOGIDO DIVERSOS ACTOS IMPORTANTES, COMO LA CENA DE GALA DE LOS FESTEROS Y FESTERAS DE 2018 O LA PROCLAMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS CAPITANES, CARGOS, FESTEROS Y FESTERAS Y REINA DE FIESTAS DE 2018 QUE SE REALIZÓ EL PASADO SÁBADO. EN ESTE ACTO SE DESPIDIÓ CAROLINA SANZ SOLER, REINA DE 2017, PARA DAR PASO A MARÍA MIRA EGEA QUE FUE PROCLAMADA MÁXIMA REPRESENTANTE DE LAS FIESTAS.
'LES VAQUETES AL CARRER' DARÁN COMIENZO EL PRÓXIMO LUNES 30 DE JULIO, A LAS OCHO DE LA TARDE, EN LA AVENIDA ALFREDO CASTELLÓ. ESTE MISMO DÍA, A LAS 00:00H, TENDRÁ LUGAR LA 'XARLOTÀ'. LOS ACTOS TAURINOS CONTINUARAN LOS DÍAS 31 DE JULIO, 1,2 Y 3 DE AGOSTO EN EL MISMO HORARIO Y LUGAR.
DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS, AIELO DE MALFERIT NO SE OLVIDA DE SU VECINO MÁS ILUSTRE Y POR ELLO UNO DE LOS ACTOS MÁS ESPERADOS ES EL TRADICIONAL CONCIERTO EN HONOR AL CANTANTE NINO BRAVO QUE SE CELEBRARÁ EL VIERNES 3 DE AGOSTO A LAS ONCE Y MEDIA DE LA NOCHE EN EL PATI DEL GRUP NOU.
PERO SERÁ EL DOMINGO 5 DE AGOSTO CUANDO AIELO SE VISTA DE GALA PARA DAR INICIO A LOS DÍAS GRANDES CON LA ENTRADA DE BANDAS A LAS DOCE DEL MEDIO DÍA Y POR LA TARDE, LA GRAN ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS. UNA JORNADA QUE FINALIZARÁ CON LA ORQUESTA MONTECARLO DE MADRUGADA EN EL PATI DEL GRUP NOU.
EL LUNES 6, LA PROCESIÓN EN HONOR AL SANTÍSSIM CRIST DE LA POBRESA RECORRERÁ DESDE LAS OCHO Y MEDIA LAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y POR LA NOCHE TENDRÁ LUGAR LA 'RETRETA MORA' Y LA EMBAJADA.
AL DÍA SIGUIENTE, 7 DE AGOSTO, SERÁ EL TURNO DE VENERAR EN PROCESIÓN A SANT ENGRACI MARTIR POR LA TARDE Y, POR LA NOCHE, DE LA EMBAJADA CRISTIANA.
AIELO DESPEDIRÁ SUS FIESTAS EL MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO CON UNA MASCLETÀ NOCTURNA Y UNA NOCHE TAURINA EN LA QUE SE SOLTARÁN DOS TOROS EMBOLADOS EN LA AVENIDA ALFREDO CASTELLÓ.
EL AYUNTAMIENTO DE AIELO DE MALFERIT OS INVITA A DISFRUTAR DE UN VARIADO PROGRAMA DE ACTOS CULTURALES Y FESTIVOS, DENTRO DE NUESTRAS FIESTAS PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS 2018. ¡OS ESPERAMOS!