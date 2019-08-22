LAS MUJERES, PROTAGONISTAS EN LOS MOROS Y CRISTIANOS

ENRIC ORTIZ. LA LOCALIDAD DE BENIGÀNIM YA RESPIRA AMBIENTE DE FIESTA. UNAS FIESTAS MAYORES QUE ESTE AÑO SON UN POCO MÁS ESPECIALES AL CUMPLIRSE EL 50 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA EDICIÓN DE ESTAS CELEBRACIONES, QUE EMPEZARON A FESTEJARSE EN 1959. UNA PRIMERA EDICIÓN QUE SE RECUERDA EN SU LIBRO DE FIESTAS, CON IMÁGENES DE LA PRIMERA CORTE DE HONOR Y DE ALGUNOS DE LOS ACTOS QUE SIRVIERON PARA DAR INICIO A UNA TRADICIÓN QUE SE CONSERVA HASTA LA ACTUALIDAD.
BENIGÀNIM HONRA DURANTE ESTOS DÍAS A SANT MIQUEL ARCÁNGEL Y EL SANTÍSSIM CRIST DE LA SANG, PERO ADEMÁS DE LOS ACTOS RELIGIOSOS, ESTA LOCALIDAD DE LA VALL D'ALBAIDA CELEBRA SU FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS.
Esta es la 50º edición de las fiestas de la localidad
ESTA NOCHE SERÁ LA PRESENTACIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS (CARLA MORILLO MOSCARDÓ) Y SU CORTE DE HONOR, ACTO QUE SE COMPLETARÁ CON EL TRADICIONAL VALS Y NOCHE AMENIZADA POR 'TALLARINA ON TOUR', EN LAS PISTAS DEL COLEGIO LA BEATA INÉS, EN LAS QUE LOS VECINOS PODRÁN BAILAR Y DELEITARSE CON LA MÚSICA.
LA ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS SERÁ MAÑANA, 24 DE AGOSTO. ESTE AÑO LAS MUJERES TOMAN EL MANDO DE LAS FIESTAS YA QUE TANTO LA CAPITANA COMO LA AMBAIXADORA MORA SON MUJERES. RAQUEL MATEU FORTUÑO SERÁ LA ENCARGADA DE CAPITANEAR A LAS TROPAS, Y SILVIA MUNTADAS PLA SERÁ LA AMBAIXADORA MORA.
UNA IMPORTANCIA DE LA MUJER QUE NO SOLO SE REFLEJA EN LA MAYOR REPRESENTACIÓN EN LOS MOROS Y CRISTIANOS, SINO EN LA PROPIA CELEBRACIÓN. ESTE AÑO SE HA PREPARADO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIGÀNIM UN PUNTO VIOLETA ITINERANTE, CONTRA LAS AGRESIONES SEXISTAS DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS. ESTA INICIATIVA, QUE SE PONE EN MARCHA POR PRIMER AÑO, CONTARÁ CON TODO LO NECESARIO PARA DENUNCIAR AGRESIONES SEXUALES Y MACHISTAS ADEMÁS DE QUE LAS VÍCTIMAS PODRÁN RECIBIR ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA.
POR OTRA PARTE, EL BANDO CRISTIANO ESTARÁ CAPITANEADO POR JOSÉ LUIS BALLESTER Y SU AMBAIXADOR CRISTIANO SERÁ XIMO ALBUIXECH GARCÍA. AMBOS DE LA FILÀ ARQUERS.
TRAS LA ENTRADA QUE COMENZARÁ A LAS SIETE Y MEDIA DE LA TARDE, SE PODRÁ DISFRUTAR A LA ORQUESTA LA PATO Y UNA POSTERIOR DISCOMÓVIL, TODO ELLO EN EL PARQUE DE LA BEATA INÉS. UNA CITA EN LA QUE NO FALTARÁ LA SEGURIDAD, PUES EL PUNTO VIOLETA SE ESTABLECERÁ DE 00:30 A 4:00 EN EL MISMO PARQUE.
EL DOMINGO 25 COMENZARÁ CON UNA MISA SOLEMNE EN HONOR A SANT MIQUEL ARCÁNGEL, Y CONTINUARÁ CON LA AMBAIXADA CRISTIANA CON PASACALLE Y RECOGIDA DE LOS FESTEROS PARA IR AL CASTILLO. A LAS SIETE Y MEDIA SE CELEBRARÁ ADEMÁS UNA OFRENDA DE FLORES A LA DIVINA AURORA EN LA PARROQUIA, QUE SALDRÁ DESDE LA IGLESIA DE CRISTO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA REINA DE FIESTAS, SU CORTE DE HONOR Y LAS DIFERENTES FILAES.
DURANTE LA TARDE SE REALIZARÁ LA GRAN AMBAIXADA MORA EN EL CASTILLO Y POR LA NOCHE SE HARÁ UN CONCURSO DE DISFRACES CON CHARANGAS ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE PREMIARÁ A LOS MEJORES DISFRACES. A LA 1:30 DE LA NOCHE ESTARÁ EN LA AVENIDA DE L'ORTISA LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA LIVERPOOL.
LOS ÚLTIMOS DOS DÍAS FESTIVOS CONTARÁ CON ESPECTÁCULOS POR LA NOCHE EN LA PLAÇA DE LA BEATA INÉS. EL 26 SE CELEBRARÁ EL MUSICAL 'ACROBATIC DANCE' Y POSTERIORMENTE EL TRIBUTO 'LOS 80 PRINCIPALES' Y UNA DISCOMÓVIL, A CARGO DE JOSÉ COLL. EL 27, DÍA DE LA DIVINA AURORA, SE CERRARÁN LAS FIESTAS CON UNA GRAN MASCLETÀ A LA UNA Y POR LA TARDE LA GRAN CABALGATA EN LA QUE PARTICIPAN TODOS LOS VECINOS.