Mujer joven, del colectivo LGTBIQ+ o de otras nacionalidades, perfil de las personas que se sienten más inseguras en desplazamientos nocturnos en Ontinyent Un estudio analiza la seguridad urbana con perspectiva de género y urbanismo feminista

B. G. Ontinyent Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:23

Las mujeres se sienten más inseguras que los hombres en los desplazamientos nocturnos, sobre todo cuando caminan solas. La inseguridad aumenta en mujeres jóvenes, mujeres con movilidad reducida, miembros del colectivo LGTBIQ+ y personas de orígenes varios. Es el resultado del estudio realizado por la empresa Accessscity para el Ayuntamiento de Ontinyent.

El resultado del «Estudio de seguridad urbana con perspectiva de género y urbanismo feminista«, se ha presentado en el marco de los actos programados con motivo del 25N. El documento analiza cómo se percibe la ciudad según el género e identifica los elementos urbanos que condicionan el bienestar y la libertad de movimientos de las mujeres, especialmente en el ocio nocturno.

El estudio analiza dos zonas de ocio, la Plaza de la Concepción y su entorno, y la zona de la Sala Almàssera, así como el itinerario que las conecta y que es mucho más transitado en fines de semana y noches de fiesta. El trabajo combina análisis documental, mapeo técnico, entrevistas profundas, entrevistas y un amplio cuestionario ciudadano.

Virginia Real Gayá, directora de Accesscity, remarcaba la importancia de garantizar visibilidad, recorridos claros, o buena iluminación nocturna como elementos destacados. Y es que según las entrevistas realizadas, entre las percepciones más repetidas aparecen la miedo a las calles sin luz, a espacios vacíos o sin actividad y en los recorridos que presentan recovecos o zonas sin vigilancia.

Entre las demandas más comunes figuran mayor luz en calles secundarias, protocolos claros en espacios de ocio, puntos violeta, vigilancia a pie, revitalización de zonas degradadas y mayor educación en igualdad.

Según las conclusiones, la percepción de inseguridad se concentra sobre todo de noche y en espacios con poca iluminación, calles estrechas y/o solitarias, casas deshabitadas o zonas de aparcamiento.

El equipo de Accesscity explica que está en los trayectos de enlace entre zonas de ocio donde las mujeres manifiestan sentir más vulnerabilidad, y por esto entre las acciones propuestas en el apartado de conclusiones se encuentran la revisión de elementos en estas zonas como el alumbrado en calles, aparcamientos, pasos de peatones, mobiliario urbano o señalización orientativa y mapas.

La concejala Paula Soler insistía en la apuesta del consistorio por «seguir avanzando hacia una ciudad inclusiva y segura para todas las personas, incorporando la mirada de las mujeres en la planificación urbana«.