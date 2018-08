Una mujer encuentra una cartera con 763 euros en Cullera y la entrega a la Policía Local Paseo Marítimo de Cullera, en una foto de archivo. / Francisco García Los agentes la han devuelto a su dueño, un turista abulense que pasa sus vacaciones en la localidad EUROPA PRESS Valencia Jueves, 23 agosto 2018, 13:22

Una vecina de la localidad valenciana de Albalat de la Ribera encontró y entregó a la Policía Local de Cullera el pasado lunes una cartera con 763,10 euros, que carecía de documentación y solamente llevaba unos tiques de compra en el interior. El dueño de la billetera, un turista abulense, pudo recuperarla tras ponerse en contacto con los agentes y describir el objeto perdido, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Los hechos sucedieron el pasado lunes cuando el turista acababa de llegar de vacaciones a Cullera y perdió la cartera en el Paseo Marítimo, a la altura de Caminàs dels Hòmens, con parte del dinero ahorrado durante todo el año para pasar unos días de vacaciones con la familia, según el consistorio.

La vecina de Albalat entregó la cartera encontrada a los agentes para que intentaran localizar a su dueño, ya que carecía de documentación, «lo que dificultaba todavía más la labor de búsqueda», ha explicado el jefe de la Policía Local, Juan José Figueres.

«Pensaba que ya no se podía confiar en el ser humano»

Desde la Policía Local activaron una campaña en su página de Facebook para recordar la existencia de un servicio de objetos perdidos con la esperanza de que el dueño o dueña la viera y decidiera preguntarles.

El factor determinante fue la madre del propietario, David Encinar, vecino de Ávila, ya que fue ella quien le insistió en que acudiera a la Policía Local para probar suerte, según el consistorio. El turista llamó por teléfono y explicó lo que le había sucedido, dio detalles sobre el objeto perdido y comprobó que la billetera que reclamaba se hallaba en dependencias policiales con todo el dinero dentro.

«Sin duda, la buena acción de esta ciudadana ha sido determinante para que se recuperara la cartera y todo el dinero», ha explicado Figueres, quien ha agradecido su colaboración a la vecina de Albalat. El propietario se ha mostrado «muy satisfecho» porque, según ha dicho, «pensaba que ya no se podía confiar en el ser humano, pero esto demuestra que todavía quedan personas buenas«.

«Es la segunda vez que venimos a Cullera. Nos gusta mucho, sobre todo por la playa can, que es ideal para estar con la familia y el perro. Cuando llegué al apartamento me di cuenta de que había perdido la cartera y me llevé un buen disgusto. Pensé que las vacaciones se las iba a pensar el que se la encontrara, pero por suerte ha sido una buena persona. ¡Qué alegría cuando llamé y me dijo el agente que la tenían en la Policía!», relata el turista abulense.