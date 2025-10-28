La Muestra Internacional de Títeres de la Vall d'Albaida convoca un concurso de dibujo dirigidos a escolares La iniciativa, impulsada por la Mancomunitat, se enmarca dentro de la conmemoración del 40 aniversario de la Mostra que se celebra entre el 6 y el 9 de noviembre

R. X. Ontinyent Martes, 28 de octubre 2025, 15:26

La Muestra Internacional de Títeres en Vall d'Albaida (MIT) celebra este año su 40 aniversario y lo hace con una iniciativa dirigida a los más jóvenes de la comarca. Se trata del 'Concurso de Dibujo 40 MIT', organizado por la Mancomunitat de municipios a través de los departamentos de Cultura y Juventud.

El certamen busca fomentar la creatividad del alumnado de entre 6 y 18 años de la comarca e implicarle en la conmemoración de una cita que ha convertido a la Vall d'Albaida en un referente internacional del mundo de los títeres.

Los participantes tendrán que presentar un dibujo original que represente la Muestra y su 40 aniversario, con técnica libre (no digital) y el texto «40 MIT en la Vall d'Albaida» incluido en la ilustración.

Los trabajos, en formato DIN-A4, se podrán entregar hasta el 17 de noviembre a ayuntamientos, bibliotecas o centros educativos de los municipios participantes, que harán llegar todas las obras a la Mancomunitat.

El jurado estará integrado por representantes institucionales y profesionales vinculados a la MIT, entre ellos Ismael Sanvíctor (presidente de la Mancomunidad), Carolina Mengual (consejera de Cultura), Marisol Limiñana (directora artística de la MIT) y Álvaro Sanchis (diseñador gráfico de la Muestra). Valorarán aspectos como la originalidad, la creatividad y la capacidad de transmitir los valores de la MIT y de la comarca.

El concurso establece seis categorías según la edad y el curso escolar, con premios en material de dibujo valorados entre 50 y 100 euros. Los dibujos ganadores pasarán a ser propiedad de la entidad supramunicipal y podrán utilizarse en materiales de difusión de la Muestra y de las entidades organizadoras.

Con este concurso, la Mostra quiere implicar a las nuevas generaciones en su celebración más especial y recordar que, cuarenta años después, los títeres siguen dando vida a la cultura ya la imaginación de la comarca.