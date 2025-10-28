Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vox recula y Valencia se queda sin Zona de Bajas Emisiones
Un espectáculo de títeres celebrado en la Vall d'Albaida. LP

La Muestra Internacional de Títeres de la Vall d'Albaida convoca un concurso de dibujo dirigidos a escolares

La iniciativa, impulsada por la Mancomunitat, se enmarca dentro de la conmemoración del 40 aniversario de la Mostra que se celebra entre el 6 y el 9 de noviembre

R. X.

Ontinyent

Martes, 28 de octubre 2025, 15:26

Comenta

La Muestra Internacional de Títeres en Vall d'Albaida (MIT) celebra este año su 40 aniversario y lo hace con una iniciativa dirigida a los más jóvenes de la comarca. Se trata del 'Concurso de Dibujo 40 MIT', organizado por la Mancomunitat de municipios a través de los departamentos de Cultura y Juventud.

El certamen busca fomentar la creatividad del alumnado de entre 6 y 18 años de la comarca e implicarle en la conmemoración de una cita que ha convertido a la Vall d'Albaida en un referente internacional del mundo de los títeres.

Los participantes tendrán que presentar un dibujo original que represente la Muestra y su 40 aniversario, con técnica libre (no digital) y el texto «40 MIT en la Vall d'Albaida» incluido en la ilustración.

Los trabajos, en formato DIN-A4, se podrán entregar hasta el 17 de noviembre a ayuntamientos, bibliotecas o centros educativos de los municipios participantes, que harán llegar todas las obras a la Mancomunitat.

El jurado estará integrado por representantes institucionales y profesionales vinculados a la MIT, entre ellos Ismael Sanvíctor (presidente de la Mancomunidad), Carolina Mengual (consejera de Cultura), Marisol Limiñana (directora artística de la MIT) y Álvaro Sanchis (diseñador gráfico de la Muestra). Valorarán aspectos como la originalidad, la creatividad y la capacidad de transmitir los valores de la MIT y de la comarca.

El concurso establece seis categorías según la edad y el curso escolar, con premios en material de dibujo valorados entre 50 y 100 euros. Los dibujos ganadores pasarán a ser propiedad de la entidad supramunicipal y podrán utilizarse en materiales de difusión de la Muestra y de las entidades organizadoras.

Con este concurso, la Mostra quiere implicar a las nuevas generaciones en su celebración más especial y recordar que, cuarenta años después, los títeres siguen dando vida a la cultura ya la imaginación de la comarca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  2. 2 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  3. 3 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  4. 4

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  5. 5

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  6. 6 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  7. 7

    «Con Izan y Rubén se fueron mis ganas de vivir»
  8. 8 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  9. 9

    Malos olores en el cementerio de Sueca al cerrar los nichos con corcho
  10. 10

    Situación insostenible para Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Muestra Internacional de Títeres de la Vall d'Albaida convoca un concurso de dibujo dirigidos a escolares

La Muestra Internacional de Títeres de la Vall d&#039;Albaida convoca un concurso de dibujo dirigidos a escolares