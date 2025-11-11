Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los médicos del SAMU no pudieron reanimar a la víctima. LP

Un motorista fallece al colisionar con un coche en Sueca

El accidente se produjo en la tarde del lunes en la CV-515

A. T.

Alzira

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:12

Comenta

Un hombre de 44 años ha fallecido en un accidente entre un coche y una moto ocurrido la tarde de este lunes en la carretera CV-515, en el término municipal de Sueca.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), sobre las 19:20 horas fueron alertados del accidente y hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU.

El equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado a un hombre, de 44 años, pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento.

