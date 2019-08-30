LOS MOROS Y CRISTIANOS TOMARÁN LAS CALLES

ENRIC ORTIZ. DESDE EL PASADO 23 DE AGOSTO L'OLLERIA VIVE SUS DÍAS GRANDES. AUNQUE OFICIALMENTE LA CELEBRACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS COMIENZA EL 31 DE AGOSTO, YA EL PASADO VIERNES SE REALIZÓ LA PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS, FESTEROS, CAPITANES Y EMBAJADORES DE ESTA EDICIÓN DE LAS FIESTAS DEL MUNICIPIO. TAMBIÉN HUBO ACTOS EN LOS DÍAS DESDE EL DÍA 24 TALES COMO EL RALLY HUMORÍSTICO, LA NOCHE DE PAELLAS O LAS ACTUACIONES MUSICALES DE JOE PASK Y REBECA MUT EL DÍA 27 Y DEL TRIBUTO A VÍCTOR MANUEL Y ANA BELÉN Y SERGIO Y ESTÍBALIZ EL 28 DE AGOSTO.
HOY, 30 DE AGOSTO, SE VOLTEARÁN LAS CAMPANAS A LAS 12:00 COMO PRIMER ACTO, MÁS TARDE A LAS 20:00 SE IZARÁ LA BANDERA CRISTIANA EN EL CASTILLO. A LAS 20:30 LA COMITIVA DESFILARÁ A LA PLAZA DE LA MADRE DE DIOS DE LORETO DONDE SE LE OFRENDARÁN FLORES Y POSTERIORMENTE SE LA TRASLADARÁ A LA PARROQUIA PARA PRESIDIR LOS ACTOS RELIGIOSOS DE LAS FIESTAS. LA NOCHE SERÁ DE COOPER, QUE ACTUARÁN A PARTIR DE LAS 00:30 EN LA CALLE DE AUSIÀS MARCH, CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO DEL CONCIERTO DE LOS FLECHAZOS EN EL MUNICIPIO.
El último acto de fiestas será la Entradeta de filaes el 28 de septiembre
QUEDARÁN POR DELANTE LOS DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE, LOS LLAMADOS "DÍAS DE LA TRILOGÍA FESTERA". EL SÁBADO, ADEMÁS DE UNA MISA POR LA MAÑANA Y LA COMIDA DE LA ENTRADA, SE CELEBRARÁ EL IX CONCURSO ENTRADA DE BANDAS DE MÚSICA A LAS 17:30. POSTERIORMENTE A LAS 19:00 DESDE LA AVENIDA JAUME I COMENZARÁ LA ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS, CON EL DESFILE DEL EJÉRCITO DE LA CRUZ Y EL DESPLIEGUE DE LOS SEGUIDORES DE LA MITJA LLUNA. POR LA NOCHE, A PARTIR DE LAS 1:00, EN EL PARQUE DEL BEAT PARE FERRERES HABRÁ UN ESPECTÁCULO A CARGO DE LOS DJS DE TUMBALEA REVOLUTION, DE LA EMPRESA EXCELSIOR PRODUCCIONES.
EL DOMINGO EMPEZARÁ CON UNA DESPERTÀ A CARGO DE LOS CAPITANS. MÁS TARDE SE REALIZARÁ EL TRASLADO EN PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PALMA, DONDE SE REALIZARÁ UNA MISA A LAS 12:00. TAMBIÉN HABRÁ UNA MASCLETÀ Y MÁS TARDE A LAS 18:00 LA ENTRADA INFANTIL. EN LA TARDE SE REALIZARÁ OTRA PROCESIÓN EN HONOR A SAN MIGUEL, CON FILAES Y BANDAS DE MÚSICA, REINAS, FESTEROS, CAPITANS I AMBAIXADORS, ASÍ COMO LA JUNTA CENTRAL, LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y LAS BANDAS DE MÚSICA DEL PUEBLO. LA NOCHE SERÁ PARA EL ESPECTÁCULO DE MÚSICA E HIPNOTISMO DIVINAS Y TONI PONS, EN EL PARQUE BEAT PARE FERRERES.
EL LUNES 2 SERÁ EL DÍA EN QUE L'OLLERIA RECIBA A LA EMBAIXADA MORA, CON LA QUE LOS CRISTIANOS TENDRÁ UNA BATALLA DE ARCABUCES CON LA QUE LOS MOROS CONSEGUIRÁN EL CASTILLO. MÁS TARDE, LA ENTRADA DE LA EMBAIXADA CRISTIANA CONSEGUIRÁ QUE LOS CRISTIANOS RECUPEREN EL PRECIADO CASTILLO, UN ACTO QUE PRECEDERÁ A LA INTERPRETACIÓN DEL HIMNO DE LA FIESTA Y LOS FUEGOS DE ARTIFICIO. POR LA NOCHE TAMBIÉN HABRÁ ESPECTÁCULO MUSICAL EN EL RECINTO DEL PARQUE DEL BEAT PARE FERRERES, A CARGO DE EXCELSRIOR PRODUCCIONES.
ESTA SERÁ LA NOCHE EN LA QUE SE LANCEN LOS FUEGOS DE ARTIFICIO A CARGO DE LA PIROTÉCNICA NADAL-MARÍ DE LA OLLERIA TRAS LA PROCESIÓN GENERAL EN LA QUE LA MADRE DE DIOS DE LORETO VUELVE A SU SANTUARIO Y EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PALMA A LA IGLESIA.
LA FIESTA COMENZARÁ A APAGARSE A PARTIR DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE. HABRÁ SOLAMENTE UN ESPECTÁCULO PARA NIÑOS EN EL CINE GOYA A LAS 12:00, UN ESPECTÁCULO DE CIRCO DE 18:30 A 21:00. EL ÚLTIMO ACTO DE FIESTAS SERÁ EL 28 DE SEPTIEMBRE Y SE TRATARÁ DE LA ENTRADETA DE FILAES POR EL ITINERARIO DE LA ENTRADA POR LA CALLE DE SAN MIGUEL QUE EMPEZARÁ A LAS 19:00.