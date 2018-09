Un monumento nacional cierra por vacaciones Martes, 4 septiembre 2018, 00:01

Desde el pasado día 14 -se decía en una nota que todavía está expuesta en el portal de Turismo- Xàtiva cuenta con una nueva oficina de turismo. Unas instalaciones modernas, adaptadas y accesibles ubicadas en un lugar emblemático (...) de Xàtiva». Lo que no se advertía en el autobombo es que uno de sus principales monumentos nacionales, la iglesia de Sant Feliu, permanecerá cerrado, como siempre, durante un mes por descanso del personal. Un guardés, un contratado indefinido de la Generalitat, propietaria del castillo, cuyo cometido y régimen laboral no llegó a fijar jamás la Conselleria de Cultura y acabó estando a las órdenes de la curia colegial, que era quien daba las instrucciones a su predecesor, su suegro, antes de que pasara a ser funcionario autonómico. ¿Y qué ocurre? Pues que el cabildo, sabedor de que aunque ejerza de ermitaño-sacristán el guardés no es empleado suyo, tampoco cubre las suplencias.

¿Por qué no ha aclarado el Ayuntamiento esta cuestión con Cultura? Imaginamos que por la misma razón que no se enteró de que la capilla del castillo que alberga el sepulcro de Jaime II de Urgel, pretendiente de la corona de Aragón, se había convertido en un palomar hasta que se lo comunicó un turista. Por ignorancia, ya que con la de personas que lleva contratadas para rebajar el paro podría haber asegurado perfectamente el acceso a Sant Feliu. Tan lejos como la semana pasada y gracias al programa 'Avalem Joves Plus' creó seis nuevos puestos de trabajo, entre los que figuraban tres perfectamente compatibles con el de vigilante de un templo del siglo XIII único en su género: uno de conserje, otro de monitora de tiempo libre y un tercero de información y documentación. El desconocimiento acerca de qué es de quién entre las autoridades es tal que la directora general de Cultura Carmen Amoraga se enteró de que la fortaleza es de titularidad autonómica en plena visita a las obras de restauración que iba a emprender su departamento.

Por cierto que con la de placas y rótulos callejeros que ha cambiado sin ton ni son el concejal el concejal Alfred Boluda, ya podría haber encargado una más decente para Sant Feliu. La actual debe datar por lo menos de los tiempos en que José Chocomeli Galán (Xàtiva, 1843-1946) descubrió las pinturas murales de la iglesia y la convirtió en museo arqueológico municipal.

Para videojuegos está la feria. Lo que nos callamos cuando advertimos al ayuntamiento de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) acababa de incluir en la relación de enfermedades mentales la videoadicción para que reconsiderara su decisión de antes de gastarse 20.000 euros en el montaje de una zona de videojuegos en la Fira d'Agost, más que nada para que no nos acusara de exagerados y truculentos, se lo vamos a decir ahora. Algunos de estos nada inocentes entretenimientos engendran tal nivel de violencia que ya han desencadenado más de un asesinato. Tan lejos como el pasado día 26 un joven mató a tiros a dos jugadores e hirió a otros once tras caer derrotado en un campeonato organizado en un centro comercial de Jacksonville (Florida). Y ni siquiera estaban jugando al rol o a matar zombis. Medían su destreza en el manejo del Madden NLF 19, un videojuego de fútbol americano. El impacto de la tragedia obligó al fabricante de este juego de mesa, la firma Electronic Arts, a cancelar inmediatamente los otros tres torneos que tenía en marcha hasta averiguar si las reglas y exigencias de este pasatiempo eran las causantes de tan violenta reacción.

Cabe agregar para tranquilidad de nuestros lectores que el Madden NFL 19 no aparecía mencionado en la relación de videojuegos que el ayuntamiento iba a poner a disposición de los jóvenes setabitanos durante la feria. Lo cual no significa que no estuviera entre los elegidos porque la nota de prensa aludía a otros parecidos (FIFA 18, NBA 2k 18) y concluía afirmando que los asistentes al recinto instalado en la avenida de Juan Francés encontrarían asimismo «otros juegos populares actuales de características similares».

Reig abriría la plaza aunque no a los toros. Hay vida inteligente en Marte. El portavoz socialista Ignacio Reig no se cerró en banda el otro día a la posibilidad de trasladar el exitoso festival Al Ras a la plaza de toros con el fin de aminorar las quejas vecinales. Un traslado que supondría el reconocimiento de que la alcaldía, organizadora única de la feria, no ha utilizado el coso en las dos últimas ediciones para no caer otra vez en el charco antitaurino al que se lanzó de cabeza hace tres años. Reig objetó, sin embargo, que primero habrá que tratar «muchas cuestiones técnicas».

Un municipalismo de trinchera. El portavoz municipal de EU Miguel A. Lorente no termina de entender cuál es la misión de un ayuntamiento. Tan pronto confunde el salón de plenos con los hemiciclos de las Cortes valencianas o generales como le pone las peras a cuarto a algún mandatario -por lo general americano o israelí-. Si no da a entender, como el sábado, que la Casa de la Ciutat es ¡una trinchera! «En un contexto de involución democrática en el Estado -aseguraba a pesar de que son sus socios quienes gobiernan-, donde el régimen del 78 regresa al punto de partida (represión policial, injusticia institucionalizada, refastización de la derecha extrema...) la organización de una contestación desde el municipalismo es fundamental».

Ponga un animador sociocultural en su vida. La Conselleria de Trabajo concede a la Mancomunidad de Municipios de La Costera y La Canal 130.000 euros procedentes del programa Avalem Joves para que contrate a ocho chavales. Y la mancomunidad va y los contrata. Cosa que podría haber hecho directamente el Servef sin necesidad de que interviniera la entidad que ahora preside María José Tortosa. Lo que ocurre es que entonces se quedarían sin empleo los intermediarios y se perdería la gracia. ¿Qué productivos puestos de trabajo genera la administración comarcal merced a estas ayudas? Esencialmente burocráticos , como los seis que va a crear el Ayuntamiento de Xàtiva, a excepción de un conductor de camión; un promotor del «tejido empresarial de la comarca» -imagínense lo que va poder agitar la actividad económica un aprendiz en su primer empleo-, y, cómo no, un animador sociocultural. Y es que la propensión a convertir a los diferentes ayuntamientos en promotoras de espectáculos les obliga a contratarlos a pares.