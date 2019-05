El PP de Montroi exige a la Generalitat la mejora urgente de la carretera CV-50 REDACCIÓN ALZIRA. Lunes, 6 mayo 2019, 23:45

La actual alcaldesa de Montroi y candidata del Partido Popular a la alcaldía en las elecciones del próximo día 26, Vanessa Baixauli, denunció «la falta de soluciones que la Generalitat ofrece a la población para mejorar la CV-50 a su paso por el municipio».

Explicó que desde que tomó la vara de mando ha intentado «sin éxito» que se aborde la modernización de este vial clave para la población y que tal y como reconocen los técnicos de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio «es uno de los puntos negros de la provincia en materia de seguridad vial».

Las promesas iniciales de la Generalitat Valenciana que preside Ximo Puig para adecuar esta travesía «se han ido quedando en el cajón o sin respuesta», explicó Baixauli, quien también dio cuenta de que la última comunicación de la Conselleria fue para transmitir que «el proyecto de mejora que se debía llevar a cabo era muy caro.

Para la candidata popular a la Alcaldía de Montroi resulta «inexplicable que no se ponga remedio al deterioro de la carretera CV-50 a su paso por la población que está provocando unos altos niveles de siniestralidad», tal y como se reconoce por parte de los diferentes informes policiales que se han ido elaborando.

La problemática ha ido en aumento y a los accidentes con daños materiales hay que sumar los atropellos, alguno de ellos con resultado de muerte, ya que «la velocidad a la que circulan los vehículos en esta travesía no es nada moderada», recordó la alcaldesa.

Los principales daños se encuentran en la propia carretera que está llena de baches, así como en las aceras y bordillos que están «destrozados», denunció Baixauli.

La candidata también explicó que en las aceras -que en muchos tramos no se pueden ni pisar- «no hay bolardos por lo que los viandantes están expuestos ante cualquier accidente de circulación». Del mismo modo, esas aceras no tienen la anchura necesaria «y tampoco tienen rampas para las personas con movilidad reducida», indicó. Vanessa Baixauli lamentó que aún no se ha saneado la anticuada red de saneamiento «que presenta numerosas roturas con las consiguientes pérdidas de agua y también de roturas de las aceras por el hundimiento de las mismas».

La candidata del PP a la alcaldía de Montroi exigió a la administración autonómica «que cumpla su obligación y proteja a los habitantes de Montroi ofreciéndoles unos servicios acordes con el siglo XXI y que no mire hacia otro lado a sabiendas de que la CV-50 es uno de los puntos con más alta siniestralidad de la provincia».