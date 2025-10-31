Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cartel de una de las películas que se pueden ver de este viernes dentro de la Mostra. LP

La memoria histórica y los derechos humanos centran la temática de la 24ª Mostra de Cine de Ontinyent

El Ayuntamiento colabora con la iniciativa dentro de un trimestre que incluye diversas actividades municipales vinculadas a la memoria democrática

R. X.

Ontinyent

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:11

Comenta

Desde este viernes y hasta el 27 de noviembre se celebra en Ontinyent la 24ª Muestra de Cine, con una programación centrada en la memoria histórica y los derechos humanos. Esta edición, organizada por Cine Club Utiye con la colaboración del Ayuntamiento, invita a la reflexión sobre el pasado reciente y la lucha por los derechos fundamentales, ofreciendo una selección de películas de diversas partes del mundo que abordan temas esenciales para comprender mejor las sociedades y la defensa de la libertad y la justicia.

La muestra se llevará a cabo en la sala del Cine Club Utiye en Cineápolis El Teler y arranca este viernes con la proyección de 'Maspalomas', una película dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, un relato de libertad y liberación sobre la vejez y la homosexualidad. Así como 'El Silencio de Otros', de Almudena Carracedo y Robert Bahar, un relato conmovedor sobre las víctimas del franquismo y su lucha por la memoria. Ambas podrán verse hasta el 6 y el 2 de noviembre, respectivamente.

A partir del día 7 de noviembre, se proyectará 'La Invasión de los Bárbaros', dirigida por Vicent Monsonís. La película será presentada por el mismo director, que estará presente en Ontinyent el 4 de noviembre, a las 20.00 horas. Trata el expolio cultural, reivindica la memoria histórica y es una adaptación de la obra homónima de Chema Cardeña.

También el día 7 de noviembre se proyectará 'Palabras para un Fin del Mundo', de Manuel Menchón, documental centrado en la vida de Miguel de Unamuno.

Del 14 al 20 de noviembre se podrá ver Dolores Ibárruri, Pasionaria, dirigida por Amparo Climent, homenaje a la figura política de la líder del Partido Comunista y su lucha por los derechos laborales y de las mujeres.

En la selección de la muestra también se encuentran 'Las Cartas Perdidas', de Amparo Climent, basada en la cárcel y el exilio de las mujeres republicanas. 'El Último Canto Nómada', de Marjan Khosravi, una visión delicada y personal sobre la vida nómada y sus raíces culturales y políticas. Un documental ambientado en Irán y que pone de manifiesto el testimonio de una mujer, traicionada por su familia y obligada a abandonar su vida nómada.

También se podrá ver 'Leer Lolita en Teherán', de Eran Riklis, sobre la vida de una profesora expulsada de la Universidad de Teherán por negarse a utilizar el velo islámico. Por último, 'No Other Land', dirigida por Basel Adra, Rachel Szor, Yuval Abraham y Hamdan Ballal. Un documental que da voz a la causa palestina.

