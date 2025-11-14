Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los bomberos activaron un refuerzo el día de la dana como si toda Valencia estuviera en alerta roja y no solo el litoral
Visita al edificio que será reformado para ampliar el consultorio. LP

Massalavés dispondrá el próximo año de un consultorio auxiliar

Sanidad abre la licitación de las obras de reforma integral de un edificio cedido por el Ayuntamiento para adecuar las instalaciones actuales

A. T.

Alzira

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

La Conselleria de Sanidad, a través del Departamento de Salud de La Ribera, ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras del nuevo consultorio auxiliar de Massalavés, con un presupuesto de 648.156 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de diciembre. Una vez se adjudique el proyecto, el periodo de ejecución es de nueve meses por lo que durante 2026 se llevarán a cabo las obras.

El proyecto básico contempla la reforma integral de un espacio anexo al actual consultorio cedido por el ayuntamiento de Massalavés, lo que permitirá dotar al municipio de unas instalaciones más amplias y modernas, con una superficie total de 290 metros cuadrados.

El nuevo consultorio será un espacio más funcional, accesible y sostenible diseñado conforme a los estándares actuales de Atención Primaria e incorporando medidas de eficiencia energética y energías renovables. Su construcción permitirá mejorar la atención sanitaria y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

La gerente del Departamento de Salud de la Ribera, Rosabel Ribes, que ha visitado el espacio donde se ubicará el nuevo consultorio de Massalavés, ha destacado que «con este nuevo consultorio damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Massalavés, que durante años han solicitado unas instalaciones adecuadas para garantizar una asistencia de calidad».

El nuevo centro de Massalavés contará con un área de medicina familiar, con consultas para médico y enfermería, un área de pediatría, un espacio de extracciones y tratamientos, una zona de recepción y sala de espera para 15-20 personas, además de cuarto técnico, almacén, vestuarios y aseos públicos.

Ribes ha subrayado que «desde el Departamento de Salud de la Ribera estamos realizando un esfuerzo importante para renovar y modernizar las infraestructuras de Atención Primaria, muchas de las cuales requerían mejoras desde hace años y no habían sido atendidas».

En este sentido, la gerente ha recordado que este proyecto se suma a otras actuaciones en marcha dentro del plan de modernización de infraestructuras del Departamento. «En los últimos meses hemos inaugurado los nuevos consultorios auxiliares de Riola y Fortaleny, están en fase de construcción la ampliación del Centro de Salud de Sueca del nuevo consultorio de Corbera, y próximamente se iniciará el proceso de ampliación del Centro de Salud de Algemesí», ha señalado.

«Nuestro objetivo es claro: reforzar la red de Atención Primaria para que todos los municipios del Departamento dispongan de centros modernos, confortables y adaptados a las necesidades de la población actual», ha concluido Rosabel Ribes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5

    El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Corona
  6. 6

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  7. 7

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  8. 8 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  9. 9

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  10. 10

    Resistencia a la insulina, la nueva pandemia del siglo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Massalavés dispondrá el próximo año de un consultorio auxiliar

Massalavés dispondrá el próximo año de un consultorio auxiliar