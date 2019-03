Mascletà preelectoral en Alzira Presentación. Cartel de la presentación de José Andrés Hernández como candidato a la alcaldía de Alzira. / lp José Andrés Hernández acusa al tripartito de obligar a la Junta Local Fallera a quitarlo y el alcalde desmiente cualquier intervención El candidato del PP critica la retirada de un anuncio de su despacho de abogados MANUEL GARCÍA ALZIRA. Jueves, 14 marzo 2019, 00:47

Era cuestión de tiempo que, con la cercanía de varios comicios electorales, la frontera entre la fiesta y la política se diluyera aún más y la última acabara afectando a la primera. En el caso de Alzira, la controversia ha surgido después de la retirada de un anuncio del despacho de abogados del candidato del PP a la alcaldía, José Andrés Hernández, en las tarimas que se instalan en la zona donde se lanzan las mascletaes. Fue el edil popular quien apuntó directamente hacia el tripartito por «obligar» a la Junta Local Fallera a retirar un anuncio de su actividad profesional.

Hernández explicó que más que con finalidad publicitaria de su despacho, los anunciantes lo hacen para ayudar a la Junta Local Fallera, «entidad que además este año ha reconocido atravesar dificultades económicas». Recordó que lleva «años» colaborando con diferentes entidades festivas y culturales con el anuncio de su despacho profesional: «Uno es consciente de que insertar tu cuña al final del libro de una falla o cofradía no te va a reportar clientes necesariamente».

Después de que la publicidad, según explicó Hernández, fuera instalada en la tarde del martes, pocas horas después, aún en la noche del mismo día «fue retirada tras instrucciones precisas de nuestros actuales gobernantes».

La justificación, según él, «soy el candidato a alcalde de un partido político a las elecciones de mayo, a pesar de que el anuncio sea estrictamente de mi esfera privada y profesional, la de abogado».

De este modo, quiso denunciar «este ejercicio de censura, más propio de otras épocas que a los actuales gobernantes tanto les gusta recordar». Justificó el hecho de que salga con la misma ropa con la que posaba para su cartel electoral en que habitualmente no suele hacer sesiones fotográficas, por lo que usó una de las imágenes para el anuncio retirado.

Concluyó tras recordar que siempre ha defendido «que las personas que nos dedicamos a la política debemos de tener una profesión fuera de la misma. ¿Quizá sea este hecho el que realmente se pretende encubrir por parte de algunos de los actuales gobernantes? En cualquier caso, y desde mi humilde punto de vista, nada justifica tal decisión», tras lo cual deseó unas felices fallas a todos.

La respuesta del gobierno alcireño no se hizo esperar y el alcalde de la ciudad, Diego Gómez, que él, como presidente de la Junta Local de Gobierno y del pleno no ha acordado la retirada de ninguna publicidad. Definió la cuestión de la publicidad del despacho profesional de José Andrés Hernández como «privada entre el propio afectado y la Junta Local Fallera» y remarcó que el gobierno municipal no se encarga de la contratación de este espacio publicitario. Finalmente, lamentó la «acusación partidista» de José Andrés Hernández «sin contrastar la versión municipal».

En declaraciones a LAS PROVINCIAS, Jaume Bohigues, presidente de la Junta Local Fallera de Alzira, apuntó que no veía correcto el cartel «y así se lo dije a José Andrés». Además, y aunque la retirada se realizó por parte de la entidad, reconoció que había recibido el malestar del Consistorio y que no quería jugarse la subvención municipal.